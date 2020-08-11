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11 серпня 2020, Київ 13:05
Донбас.Реалії

Курорт в окупації. Чому в Сєдове пускають не всіх?

Азовське море. Ілюстративне фото

Сєдове – курорт на території контрольованого Росією угруповання «ДНР». Чому туди пускають не всіх? Через які випробування пройдуть ті, хто зважиться відпочивати в селищі на березі Азовського моря? Скільки коштує відпустка на окупованому узбережжі Донбасу?

Селище Сєдове у Донецькій області – фактично єдиний морський курорт на окупованій частині Донбасу. Цього року бойовики вирішили доступ до моря обмежити. Наприклад, в’їхати в селище можна тільки за попередніми списками, надавши всі свої дані, орендувати житло можна тільки у «зареєстрованих» підприємців або ж купити путівку в пансіонат. Втім, не факт, що після таких процедур зрештою дозволять подихати повітрям Азовського моря. Пояснення просте – карантин.

Місцеві підконтрольні бойовикам канали розповідають, що «тепер відпочивальники можуть вільно потрапити в Сєдове», бо «Денис Пушилін зняв всі обмеження на в’їзд до Новоазовського району».

Проте, щоб потрапити на омріяний курорт, треба проходити блокпост, і не один. Зокрема, про подорож з Донецька до Сєдового розповідає місцева блогерка. За її словами, перший блокпост перед Новоазовськом – «легкий». Але після нього на відпочивальників чекає «більш суттєвий блокпост» з перевіркою. З багатогодинною чергою з машин як постійним атрибутом.

В'їзд до курортного селища Сєдове у Донецькій області, через декілька блокпостів бойовиків
В'їзд до курортного селища Сєдове у Донецькій області, через декілька блокпостів бойовиків

В’їзд в Сєдове можливий лише за спеціальними списками, які надають пансіонати чи власники баз, повідомляють місцеві «чиновники». Свої дані місцям відпочинку мають надати туристи за 5 днів перед в’їздом. Кажуть, це все робиться, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Відстань від Донецька до селища Сєдове
Відстань від Донецька до селища Сєдове

Тим не менше, соціальна дистанція на доступних міських пляжах селища – рідкість. Про це свідчать як фото і відео блогерів, які відпочивали там влітку 2020 року, так і сюжети місцевих пропагандистських каналів.

Заповнений пляж у селищі Сєдове
Заповнений пляж у селищі Сєдове

Житло, розваги, ціни і «комендантська година»

Ціни на окупованому курорті недешеві. Наприклад, один з телеканалів бойовиків підрахував, скільки обійдеться один день в Сєдовому – все разом вийшло понад тисячу гривень.

«Дорога в обидва кінці вам обійдеться в 306 руб. [115 гривень – ред.], понад 500 [189 гривень – ред.] ви витратите на харчування і 2400 [907 гривень – ред.] ви віддасте за проживання в стандартному номері бази відпочинку або у підприємця», – йшлося у сюжеті.

Як витрати на дорогу вони порахували проїзд автобусом. Але в соцмережах подейкують, що під час дороги «збивають» додаткові 300 рублів [113 гривень – ред.] з людини, щоб «пройти блокпост без проблем».

Що стосується житла, то варіант за 2400 рублів [900 гривень – ред.] – це фактично ціна за один із найкращих пансіонатів. А в цілому найскромніші варіанти можна знайти і за 130 гривень на добу. За більш-менш комфортний номер доведеться заплатити приблизно 500 гривень за двох. Люксові апартаменти прямо на березі можуть обійтися у півтори тисячі гривень.

Крім стандартних варіантів проживання, у Сєдовому є пансіонати з облаштованими місцями для наметів. Ніч у такому пансіонаті коштує 500 рублів [189 гривень – ред.].

Крім того, блогери діляться враженнями про харчування і радять місцеві недорогі «їдальні» для всієї родини.

«Обід вийшов 405 рублів [153 гривні – ред.] плов, тюфтеля, салати, каркаде», – йдеться в одному з таких відео.

Ціни в одному із кафе у Сєдовому (вказані у рублях)
Ціни в одному із кафе у Сєдовому (вказані у рублях)

Обід в пансіонатах обійдеться приблизно у 70 гривень на людину. А ось в кафе треба вгадувати. У деяких ціни недешеві, де, наприклад, тільки за пломбір доведеться віддати близько сорока гривень, а є й такі, де страви коштують не дорожче від 25 гривень.

На ринках багато меду і риби. Зв'язку тараньки до пива, наприклад, можна купити за 75 гривень. Все інше, судячи зі слів блогерів, практично не відрізняється від цін в інших містах.

Цього року в Сєдовому навіть скоротили «комендантську годину». «Відбій» тут зараз опівночі, тобто погуляти можна на цілу годину довше. Серед розваг тут є дискотеки, а зі спортивних активностей – картинг, батути, сігвеї та інше. І коштує це все від 20 до 90 гривень. Крім того, можна відвідати музей полярного дослідника Георгія Сєдова, на честь якого і назвали селище.

Водночас є люди, які цінами незадоволені. Багато пишуть й про те, що з такими нововведеннями вже і в Крим поїхати простіше. Та й море там набагато чистіше. Тим паче, що цього літа відпочивальники з усіх боків Азовського моря скаржаться на засилля медуз-корнеротів.

Але незадоволені також й самі жителі Сєдового. Адже раніше практично кожен міг заробити зайву копійку, здаючи кімнати в своїх будинках. А з «реєстрацією» ФОП впоратися не всім під силу. Для початку «оформлення» – це чекати 7 днів і платити близько ста гривень. Потім відкрити рахунок у «банку» та за 10 днів стати в «податкову» на облік. А інакше – штраф близько 400 гривень. Ось і виходить, що відпочинком в Сєдовому задоволені тільки ті, у кого вистачає грошей, зв’язків, терпіння або ж ті, кого щодня показують на телеканалах бойовиків.

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