Курорт в окупації. Чому в Сєдове пускають не всіх?

Сєдове – курорт на території контрольованого Росією угруповання «ДНР». Чому туди пускають не всіх? Через які випробування пройдуть ті, хто зважиться відпочивати в селищі на березі Азовського моря? Скільки коштує відпустка на окупованому узбережжі Донбасу?

Селище Сєдове у Донецькій області – фактично єдиний морський курорт на окупованій частині Донбасу. Цього року бойовики вирішили доступ до моря обмежити. Наприклад, в’їхати в селище можна тільки за попередніми списками, надавши всі свої дані, орендувати житло можна тільки у «зареєстрованих» підприємців або ж купити путівку в пансіонат. Втім, не факт, що після таких процедур зрештою дозволять подихати повітрям Азовського моря. Пояснення просте – карантин.

Місцеві підконтрольні бойовикам канали розповідають, що «тепер відпочивальники можуть вільно потрапити в Сєдове», бо «Денис Пушилін зняв всі обмеження на в’їзд до Новоазовського району».

Проте, щоб потрапити на омріяний курорт, треба проходити блокпост, і не один. Зокрема, про подорож з Донецька до Сєдового розповідає місцева блогерка. За її словами, перший блокпост перед Новоазовськом – «легкий». Але після нього на відпочивальників чекає «більш суттєвий блокпост» з перевіркою. З багатогодинною чергою з машин як постійним атрибутом.

В’їзд в Сєдове можливий лише за спеціальними списками, які надають пансіонати чи власники баз, повідомляють місцеві «чиновники». Свої дані місцям відпочинку мають надати туристи за 5 днів перед в’їздом. Кажуть, це все робиться, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Тим не менше, соціальна дистанція на доступних міських пляжах селища – рідкість. Про це свідчать як фото і відео блогерів, які відпочивали там влітку 2020 року, так і сюжети місцевих пропагандистських каналів.

Житло, розваги, ціни і «комендантська година»

Ціни на окупованому курорті недешеві. Наприклад, один з телеканалів бойовиків підрахував, скільки обійдеться один день в Сєдовому – все разом вийшло понад тисячу гривень.

«Дорога в обидва кінці вам обійдеться в 306 руб. [115 гривень – ред.], понад 500 [189 гривень – ред.] ви витратите на харчування і 2400 [907 гривень – ред.] ви віддасте за проживання в стандартному номері бази відпочинку або у підприємця», – йшлося у сюжеті.

Як витрати на дорогу вони порахували проїзд автобусом. Але в соцмережах подейкують, що під час дороги «збивають» додаткові 300 рублів [113 гривень – ред.] з людини, щоб «пройти блокпост без проблем».

Що стосується житла, то варіант за 2400 рублів [900 гривень – ред.] – це фактично ціна за один із найкращих пансіонатів. А в цілому найскромніші варіанти можна знайти і за 130 гривень на добу. За більш-менш комфортний номер доведеться заплатити приблизно 500 гривень за двох. Люксові апартаменти прямо на березі можуть обійтися у півтори тисячі гривень.

Крім стандартних варіантів проживання, у Сєдовому є пансіонати з облаштованими місцями для наметів. Ніч у такому пансіонаті коштує 500 рублів [189 гривень – ред.].

Крім того, блогери діляться враженнями про харчування і радять місцеві недорогі «їдальні» для всієї родини.

«Обід вийшов 405 рублів [153 гривні – ред.] плов, тюфтеля, салати, каркаде», – йдеться в одному з таких відео.

Обід в пансіонатах обійдеться приблизно у 70 гривень на людину. А ось в кафе треба вгадувати. У деяких ціни недешеві, де, наприклад, тільки за пломбір доведеться віддати близько сорока гривень, а є й такі, де страви коштують не дорожче від 25 гривень.

На ринках багато меду і риби. Зв'язку тараньки до пива, наприклад, можна купити за 75 гривень. Все інше, судячи зі слів блогерів, практично не відрізняється від цін в інших містах.

Цього року в Сєдовому навіть скоротили «комендантську годину». «Відбій» тут зараз опівночі, тобто погуляти можна на цілу годину довше. Серед розваг тут є дискотеки, а зі спортивних активностей – картинг, батути, сігвеї та інше. І коштує це все від 20 до 90 гривень. Крім того, можна відвідати музей полярного дослідника Георгія Сєдова, на честь якого і назвали селище.

Водночас є люди, які цінами незадоволені. Багато пишуть й про те, що з такими нововведеннями вже і в Крим поїхати простіше. Та й море там набагато чистіше. Тим паче, що цього літа відпочивальники з усіх боків Азовського моря скаржаться на засилля медуз-корнеротів.

Але незадоволені також й самі жителі Сєдового. Адже раніше практично кожен міг заробити зайву копійку, здаючи кімнати в своїх будинках. А з «реєстрацією» ФОП впоратися не всім під силу. Для початку «оформлення» – це чекати 7 днів і платити близько ста гривень. Потім відкрити рахунок у «банку» та за 10 днів стати в «податкову» на облік. А інакше – штраф близько 400 гривень. Ось і виходить, що відпочинком в Сєдовому задоволені тільки ті, у кого вистачає грошей, зв’язків, терпіння або ж ті, кого щодня показують на телеканалах бойовиків.

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