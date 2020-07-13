Літо-2020: де відпочивають жителі ОРДЛО в умовах пандемії і окупації

Як провести літню відпустку, якщо немає можливості поїхати за межі міста, а на вулиці майже +40? Жителі окупованого Донецька знаходять вихід із ситуації: попри заборони, шукають водойми довкола міста. Яким озерам надають перевагу, наскільки безпечно там купатися? Як карантин вплинув на літній відпочинок жителів окупованої частини Донбасу? І де насправді вони мріють провести літні канікули? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».​

«Цього року відкриття курортного сезону в «ДНР» було перенесено на перше липня через ситуацію з COVID-19. Сьогодні температура повітря в «ДНР» досягла майже 40 градусів. Спека змусила місцевих жителів податися до водойм. Найкраще плавати – неподалік від будинку», – попереджають на телеканалах бойовиків.

У ситуації, коли КПВВ закриті, а коштів вистачає переважно на місцеві «куроти», більшість жителів ОРДЛО обирають пляжі саме «неподалік будинку». За таким принципом, на «оновлене» «донецьке море» приїхали більшість відпочиваючих.

«Бо найближче і більше простору», – пояснює свій вибір для відпочинку донеччанка.

«Тому що я тут недалеко живу», – відповів чоловік.

«По-перше, тому що сюди став доступний проїзд – це головне. І тому що ближчої і чистішої альтернативи немає», – каже жінка.

Раніше «донецьке море» особливою популярністю не користувалося. Через сусідство зі цвинтарем багато хто просто гребували купатися у водосховищі. Та й «санепідемстанція» бойовиків не радить там плавати – навіть після «облагородження території».

На інших майже двадцяти водоймах Донецька ситуація не краща. Але у спеку ні кишкова паличка, ні коронавірус не лякають місцевих жителів.

«Я дезінфікуюся пивком», – каже чоловік.

«Як ми зрозуміли, якщо це по всьому світу, то швидко не закінчиться, тому вже якось сподіваємося, що навіть якщо захворіємо, то перенесемо в легкій формі», – зазначає донеччанка.

«Побоювання є, але відпочивати ж теж хочеться», – каже чоловік.

Одне з улюблених місць відпочинку донеччан – ставок Кірша, що за 15 кілометрів від Донецька. Там і до окупації часто відпочивали городяни, а зараз, в теплі вихідні, вільного місця годі й шукати.

«Почнемо з того, що на даний момент виїхати ні-ку-ди! А все, що найкраще для дітей – це ставок Кірша і «донецьке море», – пояснює жителька окупованого Донецька.

«Тут переважно всі з Донецька відпочивають», – каже чоловік.

«Захотілося вибратися на природу, хоч в якусь частину, куди пускають», – пояснює чоловік.

«А куди ще їхати? Сєдове – закрите, а тут краще, ніж в Сєдове, набагато», – розповідає жінка.

Тим часом на телеканалах бойовиків розповідають, що курорт відритий для туристів: «Відпочити в Сєдове може кожен бажаючий. Для цього потрібно лише виконати певні вимоги».

Серед вимог називають такі: знайти пансіонат, домовитися з директором чи власником, заповнити таблицю з усіма своїми особистими даними, надіслати її в пансіонат, потім ці дані передадуть на блокпост і тільки тоді бажаючий зможете проїхати. Але, навіть за таких умов, гарантій, що пропустять, ніхто не дає.

«Кажуть, що пускають тільки в пансіонати, потім ще говорили, що треба платити податок за в’їзд», – розповідає донеччанка.

«Ціни несамовиті, «рублять» гроші за пропуски. Так, ми поїхали б, але за такі гроші легше вже в Росію з’їздити – в Краснодар, Крим. Це ті ж самі гроші виходять, навіть чартер можна замовити», – обурюється чоловік на місцевому пляжі.

«У Сєдове, я так чула, ми теж наводили довідки, що там – тільки від підприємств, якщо я правильно володію інформацією, і тільки певна кількість людей», – зазначає жінка.

У соцмережах жартують, мовляв, порівняно з Сєдове «гетто нервово курить збоку». І обурюються – у так званій «республіці» з’явилася ще одна окрема республіка. І таким чином єдиний морський курорт на окупованій території перетворюють на місце «для обраних».

Тим часом, на телеканалах бойовиків розповідають, про зручність і комфорт тамтешнього відпочинку: «Поки сюди не заселилися люди, у нас є можливість подивитися на номери. І виглядають вони приблизно так: ліжко, телевізор, холодильник і в номері є свій санвузол. А ось душова на поверсі».

«Сєдове закрите, на Крим – грошей немає, плюс цей карантин, можна туди виїхати, а назад не повернутися», – каже чоловік.

Тому зараз у Донецьку про бажане море і хорошу відпустку залишається тільки згадувати.

«В Геленджику нам подобається. Там хороші пляжі на вибір: і пісок, і галька», – каже жінка.

«Ми постійно їздили в Україну, свого часу, на Азовське море», – додає жінка.

«А ми в Анапу весь час їздили, а зараз – сюди», – зазначає інша.

Або мріяти, у цьому випадку жодні обмеження не діють. Деякі донеччани хотіли б виїхати подалі від окупованого міста.

«Закордон хотілося б хоч раз у житті з’їздити», – каже жінка.

«В Білорусь хочу, чесно, хочу в Білорусь», – сміється донеччанка.

«Хотілося б, звичайно, в Росію поїхати відпочивати. Але поки що тільки сюди виходить», – зазначає жителька окупованого Донецька.

«Цього року ми нікуди не плануємо їхати. А так планували поїхати на Білосарайку, нам там дуже подобається – в Україну, так. Там свої люди у нас, нам там більше подобається, нас там завжди чекають», – каже жінка.

«Моя мрія – закордоном відпочити, на якомусь шикарному відпочинку –Мальдіви, Сейшели. Це ось мрія!», – каже чоловік.

«Я мріяв би на Балі кудись», – зазначає чоловік.

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