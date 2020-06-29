Гомофобія, «русский мир» і кремлівська пропаганда – що спільного?

«Осквернення», «захоплення» і «наруга». Прокремлівські ЗМІ, напередодні голосування за поправки в російську Конституцію, обговорювали «райдужний прапор над Києвом», щосили поширюючи гомофобні меседжі. Телеканали ж бойовиків копіюють те, що транслюють в Москві, адже на окупованих територіях дискримінація ЛГБТ-спільноти стала буденною справою. Про нерівність в Росії й ОРДЛО – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«У Києві пробили чергове дно» – заявила у програмі «60 хвилин» російська ведуча Ольга Скабєєва.

«До речі, про новини з Содому і Гоморри», – так розповідали про Україну на телеканалі бойовиків.

«А з приводу гомосексуалізму – ви розберіться: в Бога вірите чи в гомосексуалізм», – заявив під час ефіру прокремлівський ведучий Володимир Соловйов.

«Захоплення Києва», «наруга над пам’яттю» і «небаченого масштабу блюзнірство» – це все цитати. Прокремлівські ЗМІ не пропускають жодного приводу для просування антиукраїнської пропаганди.

Цього разу причиною стало те, що 21 червня в рамках щорічного «Київ Прайду» над столицею пролетів райдужний прапор. А оскільки дата збіглася з нападом Німеччини на Радянський Союз у 1941-му, то тут понеслося.

«Українцям так промили мізки, що тепер вони вважають, що замість німців Київ захопили гомосексуалісти. Батьківщина знівечена, пам’ять про неї – втоптана в бруд, а влада в Києві, схоже, в руках «блакитних», – заявив ведучий Євген Попов у програмі «60 хвилин».

Російські пропагандисти Ольга Скабєєва і Євген Попов присвятили цій темі не одну програму «60 хвилин», а відразу дві – в один день.

«Нащадки тих, хто пережив і бомбардування, і окупацію, і етнічні чистки в прямому сенсі поглумилися над історичною пам’яттю», – вже в іншому ефірі сказала Скабєєва.

Одні й ті ж експерти з програми в програму ходили з однаковим текстом.

«Коли над містом на найвищій точці вішають чужий прапор, то місто захоплене. Ось символ того, ким захоплений Київ і що там відбувається зараз», – сказав в ефірі один з експертів.

«Якщо над містом висить чийсь прапор, то це означає, що місто захоплене. Це символ захоплення міста Києва», – а це той самий експерт вже в іншій програмі.

До обговорення російськими пропагандистами ЛГБТ-спільноти приєднувалися і деякі українські політики. Поширюючи, м’яко кажучи, неправдиву інформацію.

«Давайте запитаємо у нормальної частини суспільства, Михайло Маркович Добкін з нами на прямому зв’язку, – звернуся до українського політика російський телеведучий.

– Це непорушні святині київської землі, вони були є і будуть, а придурків вистачало при різній владі», – відповів колишній народний депутат та колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін.

«Для вас це все нове, а ми живемо у цьому всьому дуже давно. У нас, якщо ти не член цієї спільноти, то ти не можеш потрапити в уряд. Зараз влада захоплена ось цими, яких називати не хочеться», – додав один із лідерів ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Першого липня у Росії – основний день голосування за поправки до Конституції. І в одній з них пропонують закріпити поняття «шлюбу» як союзу чоловіка і жінки. Простіше кажучи, конституційно поставити хрест на одностатевих шлюбах. І будь-яка гомофобна пропаганда Кремлю зараз вигідна заради голосів росіян.

«Коли виходять противники цих поправок – на що вони роблять акцент? На поправки сімейні, що шлюб – це союз чоловіка і жінки, на ті пункти, де ми захищаємо дітей, де ми захищаємо нашу традиційну сім’ю, де ми говоримо про Бога. Їм це особливо не подобається, їх це прямо починає трясти, ковбасити», – прокоментував в ефірі Володимира Соловйова так званий експерт.

Це велика маніпуляція думками і позиціями людей

«Для мене це, безумовно, велика маніпуляція думками і позиціями людей. Тому що у своїй роботі, а я часто працюю з гомофобними людьми, часто їхні якісь повідомлення гомофобні –однакові: це проти Бога, це проти природи або ще щось. І якщо просто почати ставити більш глибокі запитання, то часто люди стопаряться і не знають як далі підкріплювати свою гомофобну позицію», – каже програмна координаторка KyivPride Марина Герц.

Телеканали бойовиків і проросійські блогери окупованої частини Донбасу, втім, як завжди, одразу ж підхопили тези своїх кремлівських наставників.

«Це кричуща образа пам’яті мільйонів жертв Великої вітчизняної війни і тих, хто зараз схиляється перед подвигом радянського народу», – заявили на телеканалі бойовиків.

«Це можна назвати одним словом – блюзнірство», – ще одна теза на телебаченні в окупації.

«Таким чином нам підсвітили, які люди сидять в Києві», – коментував подію один проросійський блогер в ОРДЛО.

«Знаєте, я думаю, тут час нам визначатися все-таки в нашій політиці щодо визнання в тій чи іншій формі «ДНР» і «ЛНР», як антиподів тому, що відбувається на сьогоднішній Україні», – запропонував один із експертів у телепрограмі «60 хвилин».

Втім, бойовикам особливої причини для ненависті стосовно представників ЛГБТ спільноти шукати не треба. З самого початку захоплення влади на Донбасі вони скопіювали в свою так звану «конституцію» російський закон «про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин». Цей закон Європейський суд з прав людини визнав дискримінаційним.

Величезний вплив має – і на території Росії і на окупованій – закон про так звану «пропаганду гомосексуалізму»

«Ясна річ, що величезний вплив має – і на території Росії і на окупованій – закон про так звану «пропаганду гомосексуалізму». І в першу чергу це ставить нас в таку позицію, що будь-яка згадка і будь-яка спроба видимості відразу нівелюється, кажуть – навіщо пропагувати? Люди в принципі не розуміють різниці: між пропагуванням та інформуванням, між заявою «я існую, я маю рівні права» і між так званим «вип’ячуванням», – пояснює Марина Герц.

Виконувати так званий «закон» бойовики почали буквально відразу ж. За прикладом Чечні – переслідуваннями, тортурами, розгромами і грабунком.

Жити в таких умовах це мало того, що небезпечно для життя, але в принципі – навіщо? І всі почали масово просто виїжджати, тому що почалися гоніння

«Як тільки запрацював клуб, влітає група бойовиків з автоматами, починають все трощити, бити людей прикладами, всіх повалили на підлогу, почали обшукувати, забирали гроші, коштовності, мобільні телефони. І після цього ми одноголосно ухвалили рішення, що жити в таких умовах це мало того, що небезпечно для життя, але в принципі – навіщо? І всі почали масово просто виїжджати, тому що почалися гоніння», – розповів донеччанин, представник ЛГБТ-спільноти на ім’я Іван.

Було кілька нападів з боку казаків. Не тільки за зовнішність, але й за проукраїнську позицію

«Почалась проросійська активність на Донеччині, мені були погрози за зовнішність, за поведінку, потім пішла агресія, було кілька нападів з боку казаків. Не тільки за зовнішність, але й за проукраїнську позицію», – каже співкерівниця ЛГБТ організації «ГИ» Т-ема» Оксана Сурчок.

До сьогодні в окупації залишаються представники ЛГБТ, яких переслідують за вигаданими причинами. Наприклад, нібито за тероризм. Вони ховаються, не виходять з дому і чекають поки КПВВ запрацюють на повну силу, щоб виїхати на підконтрольну Україні територію.

Зараз нам підтвердили один проект, який спрямований на підтримку ЛГБТ-людей на сході

«Зараз нам підтвердили один проект, який спрямований на підтримку ЛГБТ-людей на сході. Але це досить складно, в принципі, хоча б їх знайти. Я вважаю, що, в принципі, якщо ми говоримо про Луганськ і Донецьк, то перші базові потреби – це безпека і збереження цілісності своєї психіки і здоров’я», – каже Марина Герц.

«Євромайдан, український націоналізм, українство, русофобія – це значить шлях в ярмо педе***тів. Русский мир – це любов і це життя», – заявили на телеканалі бойовиків.

Але в жодному словнику, навіть російському, слова «любов» і «життя» не означають приниження, тортури і страх бути собою.

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