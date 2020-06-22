Меблевий салон відомої фірми з Чехії в окупованому Донецьку: оборудки бойовиків чи міжнародний скандал?

З початком війни на Донбасі відомі світові бренди залишили Донецьк і Луганськ. А в 2017-му Україна рішенням РНБО фактично заборонила переміщення торгових вантажів на окуповані території. Але навіть зараз у Донецьку є магазин відомої чеської фірми. У ньому дають інтерв’ю чеські бойовики, а в самій Чехії не приховують роботу своєї торгової точки в Донецьку. Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Окупований Донецьк. Прапор угруповання «ДНР» – на вітрині магазину. Поруч – напис «меблі з Чехії».

«Спальні, вітальні, кухні, ванні кімнати – все, що завгодно, – показує асортимент консультант. – Зручно зайти на сайт фабрики, тільки з комп’ютера, тому що з телефона – не дуже. Російську мову можна ввімкнути».

Hanak – відомий бренд не тільки в Чехії. Магазини компанії є в Англії, США, Угорщині, Росії. На сайті компанії можна знайти і донецький магазин. Першим на це звернув увагу чеський аналітик Роман Маца. Він побачив логотип бренду за спиною у бойовиків під час інтерв’ю.

«З Чехії бійці наші, потужні хлопці. Позивний «Кавказ», ось, ногу втратив у нас тут. Боєць відмінний. Позивний «Бегемот», схожий бо трішечки», – коментує голос за кадром.

«Донбас Реалії» вже розповідали про цих чехів в рядах бойовиків. Павло Ботка і Їржі Урбанек – на сході України з 2015 року. Минулого літа Ботка підірвався на міні і втратив ногу. Якщо вірити останньому інтерв’ю – зараз вони не воюють.

В Hanak підтвердили, що йдеться дійсно про чеські меблі і що вони в контакті із власником магазину



«Я почав шукати далі, яким чином вони пов’язані із цим магазином. Я звернувся до фірми Hanak – їхні відповіді були доволі небагатослівними. Зрештою, вони таки підтвердили, що йдеться дійсно про чеські меблі і що вони працюють на базі торговельного представництва, і що вони в контакті із власником магазину. Але ім’я власника магазину мені так і не повідомили, так само, як і інформацію про те, як саме працює доставка товару в Донецьк», – розповів Радіо Свобода аналітик Інституту політики і суспільства у Чехії Роман Маца.

Ім’я власника магазину Маца дізнався самостійно. Ним виявився уродженець Росії Валерій Воробйов. Він давно живе в Донецьку.

«Коли я говорив з Їржі Урбанеком, він сказав, що Воробйов – його хороший друг і у нього є ключі від магазину. Але стосовно того, чим він займається зараз або планує займатися найближчим часом, Урбанек не розповів», – додав Маца.

Радіо Свобода звернулося з запитаннями про донецький магазин у компанію Hanak. Директор з продажу Томаш Маху відмовився коментувати що-небудь на камеру.

Ми ніколи в подібному не брали участь і не хочемо

«Ні-ні, ми про це говорили із директором компанії. Ми ніколи в подібному не брали участь і не хочемо. У нас немає проблем влаштувати зустріч, можемо відповісти на будь-які запитання. Але ми не хочемо, щоб наша розмова будь-яким чином записувалася», – сказав у телефонній розмові директор з продажу компанії Hanak.

Для чеської фірми Hanak це неприємна ситуація. Все це може значно зіпсувати їхній імідж, оскільки тут може йтися про контрабанду



«Для чеської фірми Hanak це, звісно, неприємна ситуація. Все це може значно зіпсувати їхній імідж, оскільки тут може йтися про контрабанду. Сам Валерій Воробйов говорив, що за меблями їздить до Росії, звідки перевозить меблі через неконтрольований українською владою українсько-російський кордон. Тому можна із впевненістю сказати про контрабанду», – каже Маца.

«У цій ситуації потрібно розібратися, перш ніж робити висновки, оскільки дуже багато чого залежатиме від деталей. На перший погляд, очевидно, що порушення було. Мова йде про те, до якої міри і хто саме це законодавство порушував, тому ми і надіслали запити і до цієї компанії, а також до відповідних чеських урядових та інших підприємницьких структур для того, щоб отримати повну картину – і на основі цієї інформації вже вносити відповідні пропозиції до відповідних українських органів», – зазначив посол України в Чехії Євген Перебийніс.

Переміщення вантажів через непідконтрольний Україні кордон або сплата податків так званим угрупованням «ЛНР» і «ДНР – все це правопорушення. Але в цілому ця ситуація, вважає економіст Олексій Кущ, привід почати системну дискусію про економічну діяльність на окупованих територіях, тому що формально чеська фірма могла закон і не порушити.

Тут потрібно дивитися весь ланцюжок її господарських операцій. Сам факт фізичної присутності бізнесу в Донецьку – не порушує жоден український закон

«Тут потрібно дивитися весь ланцюжок її (фірми – ред.) господарських операцій. Де вона платить податки, як вона поставляє товар, як вона приймає гроші за товар. Як вона оформляє митні документи. Тобто потрібно розглядати кожну господарську операцію окремо. Тобто, можливо, якийсь елемент цих господарських операцій буде незаконним, з точки зору нашого законодавства. Але ось сам цей факт фізичної присутності бізнесу в Донецьку – не порушує жоден наш український закон», – зазначив фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Після розголосу в чеських ЗМІ магазин в Донецьку залишається в офіційному списку на сайті. І продовжує працювати на вулиці Артема в окупованому Донецьку. Що стосується бойовиків «Кавказу» і «Бегемота» – на батьківщині, в Чехії, їм загрожують тюремні терміни. Вони заявляють, що прийняли іслам і залишаються в Донецьку.

«– Знову воювати підете? – запитує голос за кадром під час інтерв’ю.

– Так точно. У будь-який момент – «укри» попруть, ми підемо навіть без ніг і без рук», – відповіли бойовики.

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