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18 серпня 2020, Київ 09:33
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Як в'їхати та виїхати з Криму?

Як в'їхати та виїхати з Криму?
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Як в'їхати та виїхати з Криму?

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Як в'їхати та виїхати з Криму? Наразі – це питання ставлять Крим.Реалії найчастіше. Державна прикордонна служба України виконала постанову Кабінет міністрів України і запровадила нові обмеження перетину адмінмежі з Кримом. Від 9 серпня – чинні нові правила, але їх поступово послаблюють. Обмеження критикують кримчани і координаторка Офісу з розробки гуманітарної політики України – Олександра Дворецька. У Кабінеті міністрів України кажуть – обмеження потрібні, щоб зупинити COVID-19. Кого пропускає російська ФСБ на адмінмежі? Чому штрафують за російський паспорт? Які документи вимагають українські прикордонники – розкажуть люди, які особисто перетинали адмінкордон, і керівник пресслужби Херсонського прикордонного загону Державної прикордонної служби України – Іван Шевцов.

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