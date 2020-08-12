МЗС передало Росії ноту протесту через військові навчання в Криму

Міністерство закордонних справ України передало російському МЗС ноту протесту через проведення Москвою військових навчань в анексованому Криму.

В оприлюдненій 12 серпня заяві МЗС України назвало незаконними навчання Чорноморського флоту Росії, які розпочалися 10 серпня в анексованому Криму. Ці навчання є «черговим свідченням неприкритої зневаги» Росії до норм і принципів міжнародного права, у тому числі, Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН, а також чинного законодавства України, заявляють у МЗС.

«Організація згаданих військових навчань є також наочною ілюстрацією свідомих кроків Росії з ескалації напруженості в Азово-Чорноморському регіоні, що загрожує регіональній та європейській безпеці. Україна засуджує протиправну демонстрацію РФ її «військової міці», а також дії, спрямовані на подальшу мілітаризацію тимчасово окупованих нею територій Автономної Республіки Крим і міста Севастополь. Росія має невідкладно припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України», – наголошується в заяві.

Напередодні Чорноморський флот Росії повідомив про проведення навчань у Чорному морі біля берегів анексованого Криму зі знищення авіаносців умовного противника за допомогою берегових ракетних комплексів «Бастіон».

До цього повідомлялося, що близько шести тисяч російських військовослужбовців відпрацьовують організацію забезпечення дій військ у ході спеціальних навчань, які 10 серпня починаються на півдні Росії і в анексованому Криму.

Міністр оборони України Андрій Таран 17 липня повідомив депутатам Верховної Ради, що з урахуванням накопичення російських військ біля кордонів України під приводом проведення навчань «Кавказ-2020», українські військові також запланували стратегічні командно-штабні навчання «Об'єднані зусилля-2020».





Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові і в акваторії Чорного моря. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН в грудні 2019 року ухвалила резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити окупацію території України.