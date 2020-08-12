У липні в Криму винесли 9 вироків за ухилення від служби в російській армії – правозахисники

У липні суди в анексованому Росією Криму винесли дев’ять вироків за ухилення від служби в російській армії, повідомляється в огляді «Кримської правозахисної групи».

За цими даними, в липні правозахисники зафіксували вісім нових кримінальних справ проти жителів Криму за статтею «ухилення від служби в збройних силах Росії».

Всього на кінець липня «Кримська правозахисна група» зафіксувала 125 кримінальних справ за ухилення від служби в збройних силах Росії, які передані на розгляд до підконтрольних Росії судів Криму. За 113 із них вже винесені вироки, ще 12 перебувають на стадії розгляду.

Раніше прокуратура АРК оголосила про підозру військовому комісару Євпаторії і Сак через «примус кримчан служити у збройних силах Росії».

4 квітня в Міністерстві оборони Росії повідомили, що мають намір призвати на військову службу 3 300 кримчан. Вказується також, що велика частина призовників вирушить проходити службу за межі Криму, до військових частин Південного та інших військових округів Росії.

Раніше прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Поночовний повідомив, що жителі Криму, яких призвали до російської армії, не можуть піддаватися кримінальному переслідуванню на материковій частині України.

Також у прокуратурі АРК просять кримчан звертатися по телефону або електронною поштою в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

Від 2015 року Росія призвала до збройних сил близько 22,5 тисячі жителів Криму.