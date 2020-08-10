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10 серпня 2020, Київ 08:07
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Чому білоруські політики не хочуть говорити про Крим?

Чому білоруські політики не хочуть говорити про Крим?
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Чому білоруські політики не хочуть говорити про Крим?

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Чий Крим – як на це питання відповідають опозиційні політики – Тихановська, Цепкало, Бабарико і чинний президент Лукашенко. Чому у їхніх відповідях немає чіткої, однозначної позиції? Білоруський політолог каже, що все дуже просто. Тому що питання Криму розколює білорусів. Тому і політики обережні у висловлюваннях. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що якби був на місці керівників України в 2014 році, обов'язково воював би за Крим. Про це він сказав в інтерв'ю Дмитру Гордону. Головний конкурент Лукашенка – кандидат від об'єднаної опозиції – Світлана Тихановська. Вона називає чинного главу держави диктатором. А після перемоги обіцяє провести чесні вибори за участі всіх альтернативних кандидатів.

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