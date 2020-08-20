На Херсонщині затримали ексчиновницю, яку завербувала ФСБ в Криму – СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України припинили діяльність агентурної мережі Федеральної служби безпеки Росії, яка діяла в Херсонській області під керівництвом колишньої співробітниці обласної державної адміністрації. Про це пресслужба СБУ заявила 20 серпня.

За даними служби, жінку, ім’я якої не розголошують, завербували російські спецслужби в анексованому Криму 2015 року.

«Вона отримала завдання збирати розвідувальну інформацію про військові об’єкти та співробітників СБУ. Жінка також повинна вивчати суспільно-політичну обстановку в південному регіоні нашої країни, передавати дані про діяльність місцевих органів державної влади та управління, неурядових міжнародних фондів і організацій, а також окремих лояльних до Росії політичних і громадських діячів», – йдеться в повідомленні.

Відзначають, що дані вона передавала за допомогою «каналів електронного зв’язку», а також під час виїздів до Криму та Москви.

«Зараз тривають невідкладні слідчі дії за місцем проживання членів агентурної мережі. Під час обшуків правоохоронці виявили докази їхньої причетності до здійснення розвідувальної діяльності на шкоду інтересам України, зокрема, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та електронні накопичувачі інформації, на яких обробляли розвідувальні дані. Також виявлені російські агітаційні матеріали та російські рублі», – відзначили в СБУ.

За даними відомства, керівниця агентурної мережі затримана, їй підготували підозру в державній зраді.

ФСБ Росії публічно не коментувала повідомлення СБУ.

14 серпня СБУ повідомила про затримання бойовика незаконного збройного угруповання, який брав участь у бойових діях проти українських військових.