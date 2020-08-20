СБУ називає фейком заяви Росії про зірване викрадення бойовика «ДНР» в Москві

Інформація Кремля про нібито затримання співробітників СБУ, які мали затримати ватажка незаконного збройного угруповання в Москві, є «продовженням ланцюга фейків», заявляє пресслужба Служби безпеки України.

«Служба безпеки України наголошує, що оприлюднена інформація є продовженням ланцюгу звичайних фейків російської сторони. І навіть цей фейк свідчить – Російська Федерація захищає та підтримує бойовиків», – стверджує правоохоронний орган.

Водночас СБУ підкреслює, що учасників незаконних збройних угруповань, які беруть участь у бойових діях на Донбасі, необхідно притягати до відповідальність.

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«Кожна особа, яка брала участь у бойових діях на боці незаконних збройних формувань на тимчасово окупованих територіях, має понести за це відповідальність, передбачену українським законодавством. І Служба безпеки України працює над цим завданням у щоденному режимі», – йдеться в заяві.

20 серпня Федеральна служба безпеки Росії заявила, що завадила спробі СБУ викрасти в Москві одного з лідерів угруповань, які в Росії називають «народним ополченням Донбасу». Ім’я особи, про яку йдеться, не розкривається, але в повідомленні вказано, що сім фігурантів кримінальної справи вже затримані.

Найвідомішим громадянином Росії, який мешкає в Москві і мав причетність до угруповань на Донбасі, є Ігор Гіркін, знаний за псевдо «Стрєлков». Також у Москві живе так званий «прем’єр-міністр» угруповання «ДНР» у 2014 році Олександр Бородай.