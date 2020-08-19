Інформація про нібито зірване затримання «вагнерівців» є фейком – екзаступник голови СБУ Скіпальський

Інформація про нібито зірвану українську спецоперацію з затримання найманців ПВК «Вагнер», виявлених у Білорусі, найімовірніше є фейком, а наведений у ЗМІ її план виглядає утопічно, таку думку висловив Радіо Свобода ексзаступник голови СБУ Олександр Скіпальський. Тим часом низка відомих політичних і громадських діячів в Україні говорять про те, що така операція, з високою імовірністю планувалася, але зірвалася після витоку з Офісу президента України. Тоді як представники президентської вертикалі та українських спецслужб інформацію про нібито зрив спецоперації спростовують.

Інформація у медіа про нібито зірвану спецоперацію з затримання «вагнерівців» виглядає як фейк через низку невідповідностей та її явну утопічність, наголошує у коментарі Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський.

«Виходячи з мого практичного досвіду, це є фейком. Це підтверджується тим, що така спецоперація навряд чи могла бути проведена: її план виглядає як малореальний та утопічний. Уявіть, що люди, які працюють під контролем вищого керівництва російської держави та її спеціальних органів, повірять у подібну приманку якогось міфічного агента, якого підставила їм Служба безпеки України, – пояснює ветеран СБУ. – На мою думку, це така собі пропагандистська «качка», запущена для того, щоб поглибити протистояння та скомпрометувати українські спецслужби».

Виходячи з мого досвіду, це є фейком. Така спецоперація навряд чи могла бути проведена

Оприлюднена в ЗМІ «легенда» спецоперації, яка нібито планувалася СБУ та була зірвана, є занадто примітивною та нереалістичною для того, щоб ця інформація відповідала дійсності, підсумовує Олександр Скіпальський.

Радіо Свобода звернулося до низки колишніх посадовців СБУ за коментарями, однак вони з різних причин відмовилися говорити на цю тему.

Раніше інформацію про нібито зірвану українську операцію проти «вагнерівців» та про нібито витік інформації з секретної наради назвали фейком у Головному управлінні розвідки Міноборони та в Офісі президента.

Новопризначений керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов і керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявляють, що інформація про проведення українськими спецслужбами операції із затримання бойовиків «ПВК Вагнера» в Білорусі є російським фейком.

Версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців у Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в ЗМІ Росії

«Очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців у Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській «Комсомольській правді» 6 серпня. Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій», – сказав Єрмак у коментарі виданню LB.ua.

Він припустив, що «деякі внутрішні сили» вирішили використати «цю дезінформаційну кампанію» у власних цілях напередодні виборів або «комусь дуже хочеться зірвати припинення вогню на Донбасі, яке триває з 27 липня».

При цьому Єрмак наголосив, що не може коментувати будь-яких операцій українських спецслужб, бо вони є секретними.

На запитання, чи відповідає дійсності інформація про те, що він пропонував перенести спецоперацію через необхідність проведення переговорів із Росією щодо полонених, Єрмак відповів: «Ні, звісно, не відповідає».

А відповідаючи на запитання, чи справді звільнений 5 серпня із посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Василь Бурба вимагав, щоб усі учасники наради, на якій обговорювали спецоперацію, пройшли поліграф, голова ОП сказав, що йому «про це нічого невідомо».

«Але, переконаний, що це також не відповідає дійсності та є частиною дезінформаційної атаки, мета якої – розкол українського суспільства», – наголосив Єрмак.

Втім, в Україні лунають заяви і про те, що дійсно ідеться про зрив української спецоперації.

Так, «зрадою на найвищому рівні» називає те, що сталося, головний редактор видання «Цензор.Нет» Юрій Бутусов. Він підготував щодо цього публікацію з відновленням імовірної хронології подій та зробив низку дописів у соцмережах, де виклав свої аргументи.

«Зрада на самісінькому верху: президент Володимир Зеленський звільнив начальника ГУР МО Василя Бурбу за вимогу розслідувати провал операції із захоплення «вагнерівців», відкладеної главою ОП Андрієм Єрмаком, – пише Бутусов. – Служба безпеки України зобов'язана відкрити розслідування за статтею «державна зрада», а Верховна Рада мусить створити слідчу комісію з перевірки причетності президента Володимира Зеленського та його найближчого оточення до витоку інформації, до зриву секретної операції СБУ і ГУР МО щодо затримання терористів в Білорусі. Але в скандалі виявилося замішаним вище керівництво країни. Василь Бурба, який зажадав перевірити на поліграфі главу Офісу президента Андрія Єрмака і першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка, відразу після своєї заяви був... звільнений указом Зеленського! Таким чином, президент України цим звільненням приховав високопосадовців від проходження перевірки і від кримінальної справи».

Юрій Бутусов також наводить записи розмов з «вагнерівцями», які, на його думку, свідчать про те, що їх приховано вербувала СБУ та паралельно збирала інформацію про них.

Аналогічні заяви роблять опозиційні політики. Так, депутат від «ЄС» Володимир Ар'єв вважає, що підготовка спецоперації дійсно мала місце, а докази цього є переконливими.

Спецоперація українських спецслужб проти «вагнерівців» – правда

«Спецоперація українських спецслужб проти «вагнерівців» – правда. Документували, збирали інформацію. Фото, відео, аудіозаписи телефонних розмов. Це ті, хто безпосередньо воювали проти України, збивали українські вертольоти і літаки, а потім отримували за це державні нагороди РФ. Їх виманювали і мали взяти. Але... Майже два роки унікальної роботи були злиті на вищому рівні в офісі президента», – стверджує депутат.

Зі свого боку, колишній головний військовий прокурор України Віктор Чумак вважає, що ідеться про злочин, відтак повідомлення в українських медіа про це є підставою для порушення кримінального провадження.

Такі історії треба тримати на контролі та вимагати їхнього повного розслідування

«Такі історії, як-от з «вагнерівцями», взагалі не повинні бути відомі широкому загалу. Їх не варто роздмухувати, коли їхнім джерелом є невідомі телеграм-канали чи дописи у фейсбуці одного-двох блогерів. Але такі історії треба тримати на контролі та вимагати їхнього повного розслідування, коли за них «вписуються» досить відомі ЗМІ. «Українська правда», «Цензор.Нет» і Юрій Бутусов – це ті медіа і люди, які перевіряють інформацію, перед тим, як видати її в ефір. Більше того, я перевірив цю інформацію по своїх джерелах, і вона підтвердилася»,– наголошує колишній військовий прокурор.

За словами Чумака, подібну інформацію треба «гасити»: але не на рівні дописів у соцмережах чи коментарів радників посадовців, а на рівні виступу президента, який спростує такі повідомлення.

Експосадовець припускає, що в повідомлень про зврив української спецоперації є кілька бенефіціарів та кліька цілей, і все це невдовзі стане більш чітко зрозуміло.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

18 серпня ці записи, автентичність яких наразі перевірити неможливо, були оприлюднені.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.