«Політичними моментами ми не цікавилися» – російське ТБ показало інтерв’ю висланих із Білорусі «вагнерівців»

Російський державний «Перший канал» увечері 16 серпня показав інтерв’ю з чоловіками, яких представили висланими з Білорусі росіянами.

Інтерв’ю зняте на вулиці, його дають двоє чоловіків в масках і кепках, насунутих на очі, також у кадрі присутній ще один чоловік у кепці, масці й сонячних окулярах.

Ведучий не називає їхніх імен і не каже, що вони є бойовиками «ПВК Вагнера», як раніше заявляла білоруська влада. Їх представляють як «росіян, які стали жертвами провокації українських спецслужб». Цю ж версію раніше протягом тижня поширювали й інші провладні медіа в Росії, повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

Чоловіки на відео «Першого каналу» кажуть, що роботу «охорони» їм нібито пропонував якийсь «куратор», який дзвонив із сирійського номера. Видання «Комсомольская правда», яке цитують автори інтерв’ю, раніше розповідало, що робота з охорони нафтових родовищ нібито мала бути в Лівії і Венесуелі. «Куратор» окремо цікавився у росіян про те, чи брали вони участь у бойових діях на Донбасі, підкреслено в репортажі.

У Білорусі чоловіки застрягли, за їхніми словами, через те, що жінка, яка займалася логістикою їхньої поїздки, сказала їм, що не може зістикувати рейси для великої групи. Вона представилася росіянам співробітницею російського посольства Ларисою Самариною і нібито відправила їм фото свого бейджа. «Але на фото не вона», – підкреслив один із затриманих.

«Вона сказала, що у неї не виходить зістикувати рейси Мінськ – Стамбул, Стамбул – Гавана, Гавана – Каракас. Сказала, що замовить нам нові квитки. Після чого запропонувала нам санаторій в Білорусі», – розповів співрозмовник «Першого каналу».

Про майбутні вибори президента Білорусі, за словами чоловіків, вони раніше нічого не знали і дізналися вже коли вже перебували в країні.

«Політичними моментами не цікавилися, бо у нас це просто була транзитна країна, дружня країна по відношенню до Російської Федерації, – сказав один із них. – Хлопці дізналися, коли пішли в магазин, там висить плакат, що будуть вибори президента».

29 липня в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а президент Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

При цьому Україна просила Білорусь видати їй 28 із 33 затриманих через їхню участь у боях на Донбасі проти української армії.

Українські силовики офіційно не коментували причетність до затримання бойовиків у Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення білоруської влади про повернення до Росії затриманих бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера» і заявив, що «наслідки цього рішення будуть трагічними».