Розслідувачі назвали ім’я очільника операцій ПВК «Вагнер» у Африці

Проєкт розслідувань Bellingcat 14 серпня назвав ім’я людини, яка, за його даними, очолює операції приватної військової компанії «Вагнер» у Африці. В ході спільного розслідування з виданнями The Insider та Der Spiegel автори виклали структуру управління ПВК.

За даними Bellingcat, операції найманців в Африці очолює людина на ім’я Костянтин Олександрович Пікалов, відомий як «Мазай». Він народився 23 липня 1968 року, проходив військову службу під Санкт-Петербургом.

«Пікалов вільно мандрує Європою за допомогою Шенгенської візи (дійсна до березня 2021 року) і провів чимало часу в Центральноафриканській республіці та Мадагаскарі, контролюючи операції «Вагнера» в цих країнах», – йдеться в повідомленні.

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За повідомленням Bellingcat, проєкт отримав доступ до записів телефонних розмов так званого «кухаря Путіна» Євгена Пригожина, якого вважають куратором «Вагнера», за період з кінця 2013 – початок 2014 року.

«Цей період був ключовим для перших планів та створення ПВК «Вагнер», яка зрештою стала ключовим інструментом операцій Кремля на сході України та згодом у Сирії», – повідомляють автори.

На основі цих даних розслідувачі стверджують, що ПВК насправді очолює російське Головне розвідувальне управління. Зокрема, очільник «Вагнера» Дмитро Уткін подорожував з офіцером ГРУ Олегом Іванніковим, який користувався іменем «Андрій Іванович Лаптєв» під час операцій в Україні та на Північному Кавказі.

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Розслідувачі також оприлюднили перелік контактів, із якими розмовляв Пригожин наприкінці 2013 – на початку 2014 року.

Російська «Нова газета» у квітні 2020 року опублікувала відеокадри, на яких, пише видання, зображені учасники так званої «ПВК Вагнера» з відрізаною головою своєї жертви – жителя Сирії, якого перед смертю жорстоко катували.

Найманство є в Росії кримінально караним злочином. Незважаючи на це, російські відставні військові продовжують брати участь у військових конфліктах по всьому світу. Як раніше вдавалося з’ясувати незалежним розслідувачам, «ПВК Вагнера», яку пов’язують з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, фактично є структурою ГРУ Міністерства оборони Росії, однак російська влада це постійно заперечує.