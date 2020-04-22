«Нова газета» опублікувала нові дані про вбивство цивільного в Сирії, в якому звинувачує «ПВК Вагнера»

Російська «Нова газета» опублікувала відеокадри, на яких, пише видання, зображені учасники так званої «ПВК Вагнера» з відрізаною головою своєї жертви – жителя Сирії, якого перед смертю жорстоко катували.

У публікації названі ім’я і прізвище одного з імовірних учасників знущань: Станіслав Дичко, 1990 року народження. За даними «Нової газети», він з 2016 року перебуває в списку бійців «ПВК Вагнера».

Матеріал опублікований під заголовком «Головорізи 2.0». Він починається нагадуванням «Нової газети» про те, що пів року тому журналісти цього видання вже розповідали про злочин, ймовірно скоєний кількома найманцями «групи Вагнера». Представлені раніше документи, як заявляє газета, доводили, що тортури, вбивство і подальше знущання над тілом здійснені на території Сирії російськими громадянами.

Редакція повідомляє, що досі ані прокуратура Росії, ані Слідчий комітет не виявили інтересу до цього злочину. «Ми змогли отримати більш повну версію відео, на якому відображена розправа. Можливо, нові дані переконають правоохоронців, що скоєно злочин проти людяності». Журналісти вважають, що на публікацію має відреагувати Слідчий комітет Росії.

«Нова газета» заявляє, що тепер відомі час і місце злочину – червень 2017 року, газове родовище Аш-Шаєр у Сирії. «Локації за допомогою фото можна встановити з точністю до метра», – наголошують автори статті. Відома й особа вбитого сирійця.

У Кремлі опубліковані кадри жорстокого вбивства визнали шокуючими, зазначивши, що слідчі органи Росії можуть почати розслідування, якщо вважатимуть це за необхідне.

«Це дійсно шокуюча інформація. Я не знаю, наскільки виправдані висновки, які робляться. Будь-які спроби ідентифікувати цих людей. У будь-якому випадку можу сказати, що ми не володіємо жодною інформацією і не маємо ніякого відношення до цих осіб», – заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Найманство є в Росії кримінально караним злочином. Незважаючи на це, російські відставні військові продовжують брати участь у військових конфліктах по всьому світу. Як раніше вдавалося з’ясувати незалежним розслідувачам, «ПВК Вагнера», яку пов’язують з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, фактично є структурою ГРУ Міністерства оборони Росії, однак російська влада це постійно заперечує.

11 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що в Лівії зараз воюють більше ніж дві тисячі «вагнерівців», на що російський президент Володимир Путін відповів, що вони «не представляють інтереси Росії» і «не отримують грошей від російської держави».