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13 серпня 2020, Київ 20:01
Новини | Політика

Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі «вагнерівців» – ОГП

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера»

Білоруська сторона поки що не надсилала офіційного запрошення генеральному прокуророві України Ірині Венедіктовій для відвідання Мінська, щоб обговорити питання видачі затриманих там бойовиків, які брали участь у боях проти української армії на Донбасі, повідомили Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

«Повідомляємо, що на даний час від білоруської сторони не надходило офіційне запрошення генеральному прокурору Ірині Венедіктовій щодо відвідання Білорусі з метою обговорення питання щодо видачі осіб, які брали активну участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – повідомили в Офісі генпрокурора на запит Радіо Свобода.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів України й Росії.

«Щоб зняти ці балачки з приводу так званих 33 богатирів, я попрошу генерального прокурора… Усі ж стурбовані цією проблемою, серйозна проблема. Покладіть втрьох перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною і які ми підписали в багатосторонньому плані (ми ж зобов'язання взяли на себе і в цій ситуації теж), наші закони», – сказав Лукашенко.

Він сказав, що Слідчий комітет та Комітет державної безпеки можуть доповісти генеральним прокурорам про ситуацію із затриманими бойовиками.

Через кілька днів 9 серпня Лукашенко заявив, що генпрокурори України і Росії так і не приїхали, бо «їм наплювати на цих хлопців».

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Офіс генерального прокурора України направив до Генеральної прокуратури Білорусі запити про видачу 28 із них – учасників збройного конфлікту на Донбасі.

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