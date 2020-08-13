Білорусь офіційно не запрошувала Венедіктову до Мінська для обговорення видачі «вагнерівців» – ОГП

Білоруська сторона поки що не надсилала офіційного запрошення генеральному прокуророві України Ірині Венедіктовій для відвідання Мінська, щоб обговорити питання видачі затриманих там бойовиків, які брали участь у боях проти української армії на Донбасі, повідомили Радіо Свобода в Офісі генпрокурора.

«Повідомляємо, що на даний час від білоруської сторони не надходило офіційне запрошення генеральному прокурору Ірині Венедіктовій щодо відвідання Білорусі з метою обговорення питання щодо видачі осіб, які брали активну участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», – повідомили в Офісі генпрокурора на запит Радіо Свобода.

6 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив запросити до Білорусі генеральних прокурорів України й Росії.

«Щоб зняти ці балачки з приводу так званих 33 богатирів, я попрошу генерального прокурора… Усі ж стурбовані цією проблемою, серйозна проблема. Покладіть втрьох перед собою міжнародні договори і угоди з Російською Федерацією і Україною і які ми підписали в багатосторонньому плані (ми ж зобов'язання взяли на себе і в цій ситуації теж), наші закони», – сказав Лукашенко.

Він сказав, що Слідчий комітет та Комітет державної безпеки можуть доповісти генеральним прокурорам про ситуацію із затриманими бойовиками.

Через кілька днів 9 серпня Лукашенко заявив, що генпрокурори України і Росії так і не приїхали, бо «їм наплювати на цих хлопців».

29 липня білоруські державні ЗМІ повідомили про затримання 33 бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера». За повідомленнями, вони прибули до Білорусі в ніч із 24 на 25 липня «для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії».

Слідчий комітет Білорусі підозрює затриманих у підготовці масових заворушень напередодні президентських виборів.

Офіс генерального прокурора України направив до Генеральної прокуратури Білорусі запити про видачу 28 із них – учасників збройного конфлікту на Донбасі.