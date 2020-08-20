Бойовики на Донбасі здійснили три обстріли, втрат немає – штаб ООС

Російські гібридні сили впродовж минулої доби тричі здійснили неприцільні обстріли зі стрілецької зброї по позиціях українських військових на Донбасі, повідомляє у ранковому зведенні штаб операції Об’єднаних сил. За цими даними, один обстріл відбувся поблизу Луганського, ще два – неподалік Попасної, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові зі стрілецької зброї з району Луганського обстріляли околиці села Логвинове.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що зафіксували проліт українського безпілотника поблизу Водяного, що на схід від Маріуполя.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.