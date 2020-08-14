СБУ заявляє про затримання бойовика угруповання «ЛНР»

Контррозвідка Служби безпеки України затримала бойовика незаконного збройного угруповання, який брав участь у бойових діях проти українських військових, заявляє СБУ 14 серпня.

За даними служби, чоловік, якого затримали в районі проведення Операції об’єднаних сил, входив до складу незаконного збройного угруповання «ЛНР».

«Зловмисник приєднався до незаконних збройних формувань під час відбування покарання в одній з виправних установ регіону за вчинення тяжкого злочину. За це був звільнений з колонії. Згодом бойовик переховувався на підконтрольній українській владі території, де оселився неподалік місць дислокації підрозділів ЗСУ на лінії розмежування», – йдеться в повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі в незаконних збройних формуваннях. Суд взяв його під арешт.

У червні у відповідь на запит Радіо Свобода в СБУ повідомили, що від лютого 2014 року розслідували чи розслідують 21505 кримінальних проваджень, пов’язаних з анексією Криму і війною на Донбасі.

До судів, починаючи з лютого 2014 року, направили 3030 кримінальних справ стосовно 3322 учасників «терористичних організацій, незаконних воєнізованих і збройних формувань, зрадників, посібників терористів та інших осіб, що вчинили злочини вказаної категорії», додали в СБУ.