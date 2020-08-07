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07 серпня 2020, Київ 20:29
Новини | Суспільство

Офіс омбудсмана заявляє про Телеграм-канал, який поширює дані військових

За даними Офісу омбудсмана, оприлюднений список містить дані щодо 6 907 військовослужбовців

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини виявив чат-бот у Телеграмі, який поширював персональні дані українських військових. Про це Офіс Омбудсмана повідомив 7 серпня.

За повідомленням, про це співробітники секретаріату дізналися в ході моніторингу захисту персональних даних.

«Виявлено чат-бот в месенджері Telegram, в якому оприлюднено табличний файл з персональними даними (ПІБ, номерами військових частин, стверджувальними датами самовільного залишення військових частин). Загалом список містить дані щодо 6 907 військовослужбовців», – повідомляє Офіс.

В установі зазначають, що Секретаріат направив листи до Служби безпеки України та Національної поліції, закликавши їх зреагувати в межах їхньої компетенції, зокрема заблокувати Телеграм-бот.

За заявою, 6 серпня Національна поліція повідомила, що Головне управління Нацполіції в Києві про відкриття кримінального провадження за фактом порушення недоторканності приватного життя.

Ця санкція в разі обвинувального вироку передбачає штраф, виправні роботи, арешт до шести місяців або ж обмеження волі на термін до трьох років. В разі повторного порушення або завдання істотної суд може засудити до арешту від трьох до шести місяців, умовно або реально ув’язнити на термін від трьох до п’яти років.

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