У зламі пошти британського ексурядовця підозрюють росіян – Reuters

Британські правоохоронці підозрюють громадян Росії у зламі електронної пошти колишнього міністра торгівлі Великої Британії Ліама Фокса. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters з посиланням на свої анонімні джерела.

За даними журналістів, цей раніше невідомий злам призвів до витоку документів про торгівлю між Об’єднаним королівством та Сполученими Штатами перед виборами у Великій Британії 2019 року.

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Як ствержує Reuters, цей витік є одним із найбільш безпосередніх прикладів ймовірних спроб Москви втрутитися у внутрішню політику Великої Британії. Як зазначають джерела агенції, хакери кілька разів отримували доступ до облікового запису Фокса між 12 липня та 21 жовтня 2019 року, причому атаки мали ознаки підтримуваних російським урядом.​

Хакери нібито викрали шість партій документів про торговельні переговори між Лондоном і Вашингтоном, які потім оприлюднили в мережі. Британська опозиційна Лейбористська партія використала ці документи, щоб атакувати правлячу партію у передвиборчій кампанії 2019 року.

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Фокс залишив посаду міністра після зміни складу уряду минулого року, але досі є членом парламенту.

Кремль наразі не відповів на запит Reuters щодо коментаря. Речниця британського уряду відмовилася коментувати через кримінальне розслідування, яке триває наразі.

У липні опитування британської компанії Opinium показало: майже половина жителів Великої Британії вважає, що Кремль у 2016 році втрутився в референдум щодо виходу країни з Європейського союзу, а також у вибори в Європейський парламент у 2019 році.