У Великій Британії назвали нового керівника MI6

Секретну розвідувальну службу Великої Британії, відому як MI6, очолить Річард Мур. Про призначення оголосив міністр закордонних справ Сполученого королівстві Домінік Рааб, повідомляє ВВС.

Мур наразі займає посаду політичного директора у британському зовнішньополітичному відомстві, а раніше був послом Її Величності у Туреччині.

На посаді очільника MI6 Мур восени змінить сера Алекса Янґера, який керував службою протягом шести років.

Окрім дипломатичної діяльності, Річард Мур також обіймав посаду директора MI6 і був заступником радника з питань національної безпеки в уряді.

Як зазначає ВВС, Мур нечасто виступає на публіці. У 2018 році в Університеті Сент-Ендрюса він порушив питання залучення китайських технологій у комунікаційній інфраструктурі Британії. Також він заявляв, що Росія не повинна недооцінювати можливості Сполученого королівства.

MI6 – служба зовнішньої розвідки Великої Британії. Три основні цілі служби – боротьба з тероризмом, зрив діяльності ворожих держав та надання Сполученому королівству переваги у кіберпросторі.