Комітет парламенту Британії закликає розслідувати, чи втручалася Росія у референдум 2016 року

Комітет парламенту Великої Британії з питань розвідки та безпеки у своєму звіті вважає, що уряд повинен розслідувати можливе втручання Росії в референдум 2016 року про вихід Британії з Європейського союзу.

У документі стверджується, що влада «повільно» розпізнавала загрозу.

Водночас члени комітету припускають, що можливе російське втручання «складно довести, якщо не неможливо». У Кремлі раніше заперечували закиди у втручанні в референдум.

Згідно зі доповіддю, яка зазнала редагувань, Росія вважає Британію однією з ключових «західних цілей» для своєї розвідки. Ймовірно, це пов’язано з близькими відносинами Британії та Сполучених Штатів.

Звіт був завершений у березні 2019 року. У жовтні його передали прем’єру Борісу Джонсону. Документ публікують на тлі звинувачень, що уряд затримує реліз задля захисту Джонсона та Консервативної партії від критики.

В уряді раніше заявляли, що доповідь не можна публікувати, поки її не перевірять на наявність державної таємниці. Це дозволило не публікувати реліз до грудня, коли в Британії відбувалися загальні вибори. Потім документ не оприлюднювали на тлі призначення нових членів парламентського комітету з питань розвідки та безпеки.

Опозиційна Лейбористська партія звинувачувала уряд у затягуванні публікації доповіді, оскільки вона призведе до нових питань про зв’язки між Росією та прихильниками Brexit, серед яких був і Боріс Джонсон.

Також у звіті йдеться, що Росія намагалася втрутитися у референдум про незалежність Шотландії у 2014 році. Тоді 55,3% громадян проголосували проти відокремлення.

На думку аналітиків, Росія підтримувала шотландський референдум, щоб спробувати виправдати анексію українського Криму в тому ж 2014 році. Москва переконує, що жителі пів острова ухвалили рішення про приєднання до Росії на законному референдумі. При цьому Україна та держави Заходу розкритикували голосування.

21 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи не втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах, Великій Британії та будь-якій іншій країні.