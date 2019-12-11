Парламентські вибори у Британії: «Брекзит», імміграція і «тактичне голосування» як головні теми

Лондон – Виборці Сполученого Королівства підуть на виборчі дільниці 12 грудня, аби проголосувати на дострокових парламентських виборах, обираючи 650 депутатів парламенту нового скликання. Без жодних сумнівів, на першому плані цих виборів постає «Брекзит», або ж вихід Британії з Європейського союзу, за що проголосувала більшість населення на референдумі 2016 року. Саме новий уряд, сформований за результатами виборів 12 грудня, і вирішуватиме – як, коли і чи взагалі відбудеться «розлучення» Лондона з Брюсселем. Тим часом ще низка питань домінує у порядку денному британських виборів. Зокрема, йдеться про імміграцію, охорону здоров’я і освіту. Втім, ці дочасні вибори, як виглядає, позначаються ще й масовою тенденцією до так званого тактичного голосування. Ці вибори, безперечно, постають одними з найбільш непередбачуваних за останні роки.

Основні політичні партії Великої Британії здійснюють останні відчайдушні спроби звернутися до виборців з додатковими обіцянками перед тим, як виборчу кампанію буде офіційно припинено. Передовсім на цих дострокових виборах нинішнє керівництво країни у особі уряду консерваторів прем’єр-міністра Боріса Джонсона намагається не допустити повернення до врядування їхніх запеклих опонентів з Лейбористської партії.

Прем’єр Джонсон оприлюднив відкритий лист, у якому охарактеризував вибори 12 грудня як «історичні», а також такі, що постають вибором «рухатися далі» після «Брекзиту». Боріс Джонсон впродовж кількох останніх днів кампанії здійснював «ходіння у народ», обіцяючи все, що від нього хотіли почути.

«Ми виконаємо «Брекзит», здійснимо інвестиції в систему охорони здоров’я, школи та поліцію, а також знизимо оподаткування для вас і ваших родин»

Проте прем’єр Джонсон до останнього відмовлявся сказати, чи подасть він у відставку, якщо йому не вдасться здобути більшість у Палаті громад британського парламенту.

Крім «Брекзиту», одним з центральних питань передвиборчої кампанії «торі», як ще називають британських консерваторів, поставало питання імміграції. І консерватори приділили цій болісній проблемі достатньо уваги у ході своєї кампанії. Зокрема, міністр внутрішніх справ Пріті Пател оголосила, що у разі перемоги на виборах у Британії буде запроваджено нову імміграційну систему, де кожен потенційний іммігрант матиме набрати певну кількість балів, відповідно до схеми професійної придатності і кваліфікації. Пател заявила, що ця нова система дозволить Британії приваблювати найкращих фахівців, яких потребує економіка країни, водночас помітно зменшивши показники звичайної і традиційної імміграції. Як приклад в цьому питанні британські консерватори розглядають Австралію, яка вже зажила слави своїм надзвичайно суворим підходом до тих, хто бажав би оселитися у тій країні.

Опозиційні лейбористи розглядають дострокові вибори 12 грудня як реальний шанс долучитися до керівництва країною після років невдалих виборчих спроб. Провідник Лейбористської партії Джеремі Корбін заявив у зверненні до виборців, що британський електорат має нагоду «проголосувати за надію».

Водночас Корбін подав передвиборчу програму своєї партії як «найамбітніший план трансформації країни, який тільки існував впродовж десятиріч». Поміж решти, доволі помітним моментом цього плану постає приборкання кризи у системі соціальної допомоги Великої Британії з великою увагою, що приділяється національній системі охорони здоров’я, а також шкільництву.

«Вкладення коштів у наші соціальні служби не є чимось «безкоштовним». Це забезпечить розвиток найкращої системи охорони здоров’я, найкращої освіти і найвправнішої робочої сили»

Міністр фінансів тіньового уряду лейбористів Джон МакДоннелл наголосив, що одним із головних «стовпів» амбітного плану його партії є трансформація економіки.

«Лейбористи хочуть трансформувати британський капіталізм у нову його форму, від якої б отримували зиск широкі маси, а не лише багатії», – заявив МакДоннелл.

Третя політична сила Сполученого Королівства – ліберал-демократи, у свою чергу, плекають серйозну надію, що ці вибори дозволять їм досягти реального поступу у плані помітного збільшення їхніх представників у парламенті. Лідер Ліберал-демократичної партії Джо Свінсон цілком відверто позиціонує свою політичну силу як таку, що налаштована зупинити «Брекзит». Іншим основним пунктом виборчої програми британських «ліб-демів» є припинення «історичних розбіжностей у капіталовкладеннях до різних частин і регіонів Сполученого Королівства». Ліберал-демократи обіцяють надати розвиток електрифікації британських залізниць, збільшити кількість пунктів зарядки електромобілів та поліпшити покриття країни швидкісним інтернетом.

Проте, знов таки, саме «Брекзит» постає наріжним каменем виборчої кампанії британських ліберал-демократів. Провідник партії Джо Свінсон заявила, що головним завданням для її політичної сили на цих виборах є стати на перешкоді консерваторам здобути більшість у парламенті. На думку Свінсон, саме тоді можна буде реальним чином зупинити «Брекзит».

«Ми маємо менш ніж тиждень, аби стати на заваді тому, аби Боріс Джонсон отримав більшість у парламенті, і у такий спосіб зупинити «Брекзит»

Цікавим моментом у кампанії «ліб-демів» постає їхнє дистанціювання від двох основних політичних партій Британії – Консервативної і Лейбористської. Заступник лідера ліберал-демократів Ед Дейві звернувся до виборців із закликом зробити вибір на користь кандидатів його партії, бо ж, за словами Дейві, «ані лейбористи, ані консерватори не можуть виконати своїх обіцянок про збільшення витрат на соціальні потреби, бо вони планують також і витрачати на «Брекзит». Обіцянки «торі» і лейбористів, як сказав Ед Дейві, «написані на банківських чеках, які не підтримані банківським рахунком».

І саме тут на поверхню виходить ще один специфічний момент, пов’язаний з виборами 12 грудня. Йдеться про так зване «тактичне голосування», коли виборці голосують не за своїми політичними вподобаннями, а саме з огляду на те, кого вони не хочуть бачити переможцем на своїй дільниці. Наприклад, на виборчих дільницях південно-західного Лондона, півночі Англії або у решті вирішальних округів, там, де головними претендентами на перемогу є консерватори і «ліб-деми», виборці Лейбористської партії голосуватимуть не за лейбориста, а саме за кандидата від «ліб-демів», аби стати на заваді перемозі консерватора. Колишній директор соціологічного центру YouGov Пітер Келлнер вважає, що «тактичне голосування» може бути доволі ефективною зброєю.

«Попри те, що консерваторам дехто прогнозує здобуття більшості, саме «тактичне голосування» може змінити всю картину і у такий спосіб, зокрема, послабити позиції тих, хто голосував би за схвалення плану Brexit у парламенті», – сказав Пітер Келлнер.

«Корисний посібник щодо «тактичного голосування» на виборах від Пітера Келлнера»

«Тактичне голосування» успішно застосовувалось і раніше на британських виборах. Зокрема, під час виборів 1997 року, коли лейборист Тоні Блер здобув приголомшливу перемогу і консерватори втратили до 40 парламентських місць лише внаслідок «тактичного голосування» опонентів Консервативної партії.