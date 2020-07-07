У Кремлі пообіцяли відповісти на санкції Британії

Росія пригрозила заходами у відповідь на британські санкції, запроваджені проти понад двох десятків російських громадян у зв’язку з порушенням прав людини.

«Ми можемо лише пошкодувати через такі недружні заходи», – заявив 7 липня речник Кремля Дмитро Пєсков, додавши, що «очевидно, буде застосований принцип взаємності».

Деталей заходів у відповідь він не навів.

Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб оголосив про запровадження санкцій проти держав, які порушують права людини. У списку є Росія, а також Саудівська Аравія, М’янма та Північна Корея.

Оголошені 6 липня британським урядом заходи передбачають, зокрема, заборону на поїздки представників цих країн до Великої Британії. Таким чином, Лондон вперше після Brexit продемонстрував самостійну рішучість карати тих осіб і ті організації, які відповідальні за порушення прав людини, зазначає лондонське видання Guardian.

Санкції будуть спрямовані не лише на тих, хто безпосередньо порушує права людини, а й на тих, хто отримує вигоду від цих порушень, наголошує Лондон.

У списку 25 громадян Росії, яких стосуються нові британські санкції, фігурує, зокрема, ім’я голови російського Слідчого комітету Олександра Бастрикіна.