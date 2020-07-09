Джонсон: Лондон готовий обійтися без торгової угоди з Євросоюзом

Велика Британія готова обійтися без торгової угоди, якщо Євросоюз не буде готовий до компромісу. Про це заявив прем’єр-міністр Борис Джонсон під час розмови про Brexit з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Британія вийшла з ЄС 31 січня. До 31 грудня діє перехідний період, під час якого відносини між Лондоном і Брюсселем регулюються колишніми правилами. До кінця року сторони повинні домовитися про нову торговельну угоду та щодо інших питань – інакше відбудеться «жорсткий Brexit», і безліч зв’язків між Сполученим королівством і ЄС виявляться розірваними.

7 липня у Лондоні почалися неформальні переговори представників Британії та Євросоюзу. Поки що сторонам не вдається домовитися з питань рибного лову, взаємодії судових систем і доступу Лондону до єдиного європейського ринку.

За словами Джонсона, Сполучене Королівство прагне досягти угоди з ЄС. Якщо цього не відбудеться після завершення перехідного періоду, то Лондон готовий перейти до відносин з Брюсселем за правилами Світової організації торгівлі (СОТ), які діють для Австралії. Вона взаємодіє з Євросоюзом за правилами СОТ, маючи кілька угод з торгівлі певними товарами.