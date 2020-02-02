Туск заявив про «емпатію» щодо ймовірного вступу до ЄС незалежної Шотландії після Brexit

Колишній голова Європейської Ради Дональд Туск заявив в інтерв’ю ВВС, що Брюссель відчуває «емпатію» щодо можливого вступу до ЄС незалежної Шотландії, якщо вона відокремится від Великої Британії як один із наслідків Brexit.

Пізніше британський міністр закордонних справ Домінік Рааб застеріг від «підтримки сепаратизму» і зазначив, що такі слова Туска були «радше неяєвропейськими та радше безвідповідальними».

1 лютого у своїй промові до дня Brexit шотландська політична діячка Нікола Стерджен сказала, що незалежна Шотландія прагне повного членства в ЄС.

1 лютого Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії офіційно вийшло з Європейського союзу. Це сталося опівночі за Брюсселем (1:00 за Києвом).

Тепер Британія вступає у перехідний період, під час якого Лондон домовлятиметься з Європейським союзом про умови майбутньої співпраці. Він триватиме до кінця 2020 року.

До кінця року Британія продовжить дотримуватися правил ЄС, проте більше не матиме своїх представників в європейських інституціях.

На референдумі 23 червня 2016 року 51,9 відсотка британців підтримали Brexit, проти проголосували 48,11 відсотка.

22 січня 2020 року британський парламент проголосував за умови, на яких країна залишає ЄС.

Британія була членом Європейського союзу упродовж 47 років. Вона стала першою державою, яка вийшла з ЄС.