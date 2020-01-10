Лондон після Brexit запровадить санкції, аналогічні «акту Магнітського» – FT

Велика Британія після виходу з Європейського союзу, призначеного на 31 січня, має намір запровадити свій власний режим санкцій, в рамках якого будуть заморожені активи іноземних громадян, зокрема і росіян, відповідальних за грубі порушення прав людини. Про це пише Financial Times.

За інформацією видання, параметри майбутніх британських санкцій готує міністерство закордонних справ країни на чолі з Домініком Раабе. 9 січня він провів переговори з міністром закордонних справ Канади, під час яких обговорювали скоординований підхід до санкцій.

За словами Раабе, вихід Британії з ЄС дозволить їй проводити більш рішучу політику в сфері санкцій. В рамках Євросоюзу, зокрема, поки немає санкційного механізму, аналогічного американському «акту Магнітського», що дозволяє накладати санкції на тих, хто порушує права людини. Після Brexit Британія зможе не погоджувати свою політику з ЄС, тож, як очікується, ухвалить аналог «акту Магнітського».

Як пише FT, перша хвиля британських санкцій, які передбачають заборону на в’їзд і заморожування активів, може торкнутися громадян Росії, Лівії, Північній Кореї, а також представників Саудівської Аравії, причетних до вбивства журналіста Джамаля Хашокджі.

Раніше міністри закордонних справ країн-членів Європейського союзу домовилися розробити законодавчий акт, що передбачав би замороження активів і заборони на відвідання країн ЄС для порушників прав людини, що, як вважають, виявиться спрямованим перш за все на порушників із Росії.

Магнітський потрапив за ґрати за звинуваченням у тому, ніби розробив для фонду схему уникнення сплати податків. Це сталося після того, як Магнітський повідомив, що викрив протилежне: схему, за якою посадовці Міністерства внутрішніх справ, податкової адміністрації та інших державних органів Росії викрали з російського державного бюджету 230 мільйонів доларів податків, сплачених фондом. 2009 року Магнітський помер у слідчому ізоляторі в Москві у віці 37 років від проблем із серцем. Російські правозахисники стверджують, що представники влади свідомо ігнорували поганий стан його здоров’я, щоб змусити його замовкнути.

Багато російських посадовців, підприємців і наближених до президента Володимира Путіна осіб мають у країнах Європи маєтки, банківські рахунки й інші активи і потенційно можуть потрапити під майбутні санкції.

2012 року «акт Магнітського» – закон, що запроваджує санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини, – ухвалили у США; спершу йшлося саме про російських посадовців, потім дію акту поширили на порушників із усього світу. Пізніше аналогічні закони були ухвалені в Канаді, країнах Балтії і Великій Британії.