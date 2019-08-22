ЄСПЛ 27 серпня винесе рішення у справі Магнітського проти Росії

Європейський суд із прав людини 27 серпня винесе рішення у справі юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського і його родичів проти Росії. Про це йдеться в повідомленні на сайті суду.

Згідно з матеріалами справи, першу скаргу в ЄСПЛ подав сам Магнітський. А після його смерті в СІЗО дві скарги подали його вдова Наталія Жарикова і мати Наталія Магнітського.

У скаргах вказано на умови утримання під вартою, неналежне надання медичної допомоги і несправедливість обвинувачення в ухиленні Магнітського від сплати податків.

Сергій Магнітський розслідував схеми розкрадання грошей із російського бюджету. Його заарештували в 2008 році за звинуваченням у несплаті податків і корупції. Юрист помер у московському слідчому ізоляторі в 2009 році. Керівництво СІЗО заявило, що причиною смерті стала серцева недостатність. Адвокати стверджують, що Магнітському своєчасно не надали медичну допомогу.

У 2012 році США прийняли «акт Магнітського» – закон, що запроваджує санкції проти осіб, причетних до порушення прав людини. Пізніше аналогічні закони з’явилися в Канаді, країнах Балтії і Великій Британії.