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23 січня 2020, Київ 08:34
Новини | Міжнародні

Парламент Британії затвердив умови Brexit з 31 січня

Джонсон: часом здавалося, що ми ніколи не перетнемо фінішну лінію Brexit, але ми зробили це

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Парламент Великої Британії проголосував за умови виходу країни з Європейського союзу з 31 січня.

Ухвалений 22 січня документ стане законом після отримання королівської санкції від королеви Єлизавети ІІ. Ймовірно, це станеться 23 січня.

«Часом здавалося, що ми ніколи не перетнемо фінішну лінію Brexit, але ми зробили це», – сказав прем’єр Боріс Джонсон.

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Після 31 січня почнеться перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. У цей час Британія продовжить дотримуватися правил Європейського союзу, але вже не матиме своїх представників у європейських інституціях. Паралельно сторони продовжать домовлятися про подальшу економічну та безпекову співпрацю.

На референдумі 23 червня 2016 року 51,9 відсотка британців підтримали Brexit, проти проголосували 48,11 відсотка.

Люди не розуміли, за що голосують – оглядач The Guardian про Brexit
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Люди не розуміли, за що голосують – оглядач The Guardian про Brexit

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