Яким буде світ у 2020 році? Список політичних передбачень від Financial Times

2020 рік має принести чимало політичних новин, якими цікавиться весь світ. Серед них – доля «Брекзиту» або, наприклад, президентські вибори у США. Видання Financial Times пропонує список політичних передбачень на наступний рік. Радіо Свобода публікує кілька з них.

1. Чи перезавантажить Макрон відносини з Росією?

Ні, вважає оглядач Financial Times Ніл Баклі.

Президент Франції Емманюель Макрон останнім часом неодноразово заявляв про те, що хоче відновлення відносин із Москвою, проте все не так просто. Справа у тім, що шлях до будь-якого «перезавантаження» має проходити через мирну угоду в Україні, досягнення якої Баклі називає малоймовірним.

Президент України Володимир Зеленський, який обіцяв покласти край конфліктові на сході України, не може погодитися на вимоги Москви надати «особливий статус» Донбасові. Київ побоюється, що це може надати Москві важелі впливу.

Проте більш обмежене відновлення діалогу з Росією Баклі все ж вважає можливим у 2020 році.

2. Чи почнеться війна між США й Іраном?

Ні, вважає редактор видання з питань Середньої Азії Ендрю Інґланд.

Уже кілька місяців лунають занепокоєння щодо можливого конфлікту між США, їхніми арабськими союзниками й Іраном через посилення з боку адміністрації президента США Дональда Трампа «максимального тиску» проти цієї ісламської республіки, з одного боку, і провокаційні кроки Тегерану, з іншого.

Але насправді, попри напруження у відносинах між Тегераном та Вашингтоном, Трамп виявив небажання реально демонструвати м’язи, і, схоже, що війни ніхто не хоче, тим паче, що попереду на США очікують президентські вибори.

3. Трамп виграє всенародне голосування на виборах?

Ні. Але не все так просто, застерігає коментатор видання з американських питань Ед Люс.

У 2016 році опонентка Трампа Гілларі Клінтон набрала майже на 3 мільйони голосів більше, ніж Трамп, але все-таки програла колегію виборників у США (за якою останнє слово).

Тож Трампа можуть обрати знову.

«Багато хто з найактивніших виборців проти Трампа живе у вже демократичних штатах, таких, як Каліфорнія та Нью-Йорк. Їхні голоси, таким чином, можуть бути «втрачені». Справжня битва знову відбуватиметься у дрібних середньозахідних штатах, які минулого разу принесли перемогу Трампові», – мовиться у прогнозі.

4. Китай стане лідером зв’язку 5G?

Так. 5G – це наступне покоління супершвидкого мобільного інтернету, яке має стати «нервовою системою» так званого «інтернету речей».

Він вже починає з’являтися в різних державах, та у 2020 році саме за кількістю 5G станцій Китай випереджатиме інші країни, переконаний оглядач Джеймс Кіндж.

5. Чи зменшаться глобальні викиди вуглецю?

Ні, прогнозує оглядачка з екологічних питань Піліта Кларк. Викиди від спалюваного викопного палива у середньому щорічно збільшуються на 0,9 відсотка ще з 2010 року, і в 2020 році, найімовірніше, ця тенденція продовжиться.

Деякі країни, що швидко розвиваються, знову стануть великими споживачами вугілля, «найбруднішого» викопного палива. Серед них і Китай, який викидає більше СО2, ніж США та ЄС разом взяті, мовиться у статті.

6. Чи погодиться Боріс Джонсон на торговельну угоду з ЄС?

Так. Це його мета, і він має хороші шанси, вважає журналіст FT Філіп Стівенз. Джонсон хоче зняти тарифи і квоти в усій торгівлі товарами, мовиться в матеріалі.

«27 держав-членів ЄС також зацікавлені в такій угоді, у сукупності вони мають великий активний торговельний баланс. Але будуть і підводні камені. Стежити треба за тим, як Франція наполягатиме на тому, щоб у будь-яку угоду було включене рибальство, і як Британія запевнятиме, що не буде прагнути до підриву стандартів ЄС щодо праці й довкілля», – мовиться у прогнозі.