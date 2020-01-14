Джонсон відмовив Шотландії в проведенні референдуму про незалежність

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон опублікував лист із відмовою від проведення референдуму про незалежність Шотландії. Документ адресований першому міністру Шотландії Ніколі Стерджен.

У тексті голова британського уряду нагадує, що Стерджен і її попередник Алекс Салмонд особисто обіцяли, що референдум про незалежність країни в 2014 році був «одним на покоління».

«Народ Шотландії впевнено проголосував за обіцянку зберегти наше королівство єдиним», – нагадав Джонсон, заявивши, що проведення ще одного референдуму означатиме «продовження політичної стагнації в Шотландії».

Запит на референдум був відправлений 14 грудня відразу після виборів до британського парламенту. На ньому Консервативна партія Джонсона, що обіцяє довести до кінця вихід Великої Британії з Євросоюзу, показала найкращий результат за 30 років, отримавши можливість самостійно сформувати уряд.

У Шотландії, в свою чергу, більшість мандатів отримала Національна партія Стерджен.

Відразу після отримання запиту, британський уряд відмовив – із аргументацією, схожою до тієї, що вказана в листі Джонсона.

Шотландці в 2014 році на референдумі виступили проти незалежності від Сполученого Королівства. «Ні» незалежності сказали 55,3% громадян, тоді як «за» висловилися – 44,7%. Одним із головних меседжів британського уряду тоді було нагадування, що Шотландія втратить членство у Євросоюзі і буде змушена проходити процедуру вступу з початку.

Прихильники нового плебісциту заявляють, що британський референдум 2016 року щодо Brexit засвідчив необхідність проведення ще одного референдуму про незалежність. 62% шотландців проголосували тоді за збереження членства в ЄС.

Шотландія є частиною Сполученого Королівства понад 300 років.