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24 Квітень 2019, Київ 19:40
Новини | Міжнародні

В уряді Шотландії заявили про необхідність провести новий референдум про незалежність

Нікола Стерджен висловила сподівання, що закон про референдум буде ухвалений вже до кінця 2019 року

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Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила про необхідність провести повторний референдум про незалежність від Великої Британії.

Референдум має бути проведений до закінчення повноважень чинного шотландського уряду в 2021 році, заявила перший міністр, виступаючи в парламенті 24 квітня.

«Ми незабаром розробимо законодавство для встановлення правил для будь-якого референдуму», – заявила Стерджен. Вона висловила сподівання, що закон про референдум буде ухвалений вже до кінця 2019 року.

Попереднє голосування про незалежність у Шотландії відбулося у вересні 2014 року. Тоді близько 55% шотландців вважали за краще залишитися у складі Сполученого Королівства.

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У 2016 році більшість шотландців проголосували за те, щоб залишитися у ЄС.

Стерджен – голова Шотландської національної партії. Вона очолила організацію в 2014 році після поразки проведеного в країні референдуму про незалежність. Високопоставлені члени партії закликають до повторного референдуму на тлі невдалих спроб британського парламенту забезпечити вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Спочатку «Брекзит» мав відбутися 29 березня. Парламент Великої Британії тричі відмовлявся затвердити угоду про вихід з ЄС. Зараз вихід перенесений на більш пізній термін і повинен відбутися не пізніше ніж 31 жовтня.

Шотландія є частиною Великої Британії понад 300 років.

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