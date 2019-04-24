В уряді Шотландії заявили про необхідність провести новий референдум про незалежність

Голова уряду Шотландії Нікола Стерджен заявила про необхідність провести повторний референдум про незалежність від Великої Британії.

Референдум має бути проведений до закінчення повноважень чинного шотландського уряду в 2021 році, заявила перший міністр, виступаючи в парламенті 24 квітня.

«Ми незабаром розробимо законодавство для встановлення правил для будь-якого референдуму», – заявила Стерджен. Вона висловила сподівання, що закон про референдум буде ухвалений вже до кінця 2019 року.

Попереднє голосування про незалежність у Шотландії відбулося у вересні 2014 року. Тоді близько 55% шотландців вважали за краще залишитися у складі Сполученого Королівства.

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У 2016 році більшість шотландців проголосували за те, щоб залишитися у ЄС.

Стерджен – голова Шотландської національної партії. Вона очолила організацію в 2014 році після поразки проведеного в країні референдуму про незалежність. Високопоставлені члени партії закликають до повторного референдуму на тлі невдалих спроб британського парламенту забезпечити вихід Великої Британії з Євросоюзу.

Спочатку «Брекзит» мав відбутися 29 березня. Парламент Великої Британії тричі відмовлявся затвердити угоду про вихід з ЄС. Зараз вихід перенесений на більш пізній термін і повинен відбутися не пізніше ніж 31 жовтня.

Шотландія є частиною Великої Британії понад 300 років.