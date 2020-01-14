Україна та Британія почали переговори щодо нової угоди про співробітництво

14 січня почалися консультації щодо нової базової угоди про співпрацю між Україною та Великою Британією. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

У МЗС повідомляли, що Україна укладе з Великою Британією новий договір після того, як Сполучене королівство офіційно завершить процедури, пов’язані з припиненням членства в Євросоюзі.

Минулого тижня Палата громад парламенту Великої Британії схвалила законопроєкт, який передбачає вихід з Євросоюзу до 31 січня 2020 року. Після цього почнуться переговори про нову торговельну угоду з Брюсселем. Опозиція побоюється, що сторони не встигнуть їх завершити до кінця року, проте Джонсон впевнений в зворотному.