Британія: Палата громад схвалила законопроєкт про Brexit

Палата громад парламенту Великої Британії схвалила в третьому остаточному читанні законопроєкт про Brexit. Тепер документ надійде на затвердження в Палату лордів. Очікується, що обговорення там почнеться наступного тижня.

Законопроєкт базується на угоді, укладеній раніше прем’єр-міністром Борисом Джонсоном з Брюсселем. Документ дещо відрізняється від його попередньої версії, яку Джонсон намагався провести через парламент в жовтні. Тоді він був заблокований шляхом процедурних голосувань, після чого були оголошені дострокові вибори в парламент. За підсумками виборів 12 грудня консерватори на чолі з Джонсоном здобули перемогу.

Законопроєкт передбачає вихід з Євросоюзу до 31 січня 2020 року. Після цього почнуться переговори про нову торговельну угоду з Брюсселем. Опозиція побоюється, що сторони не встигнуть їх завершити до кінця року, проте Джонсон впевнений в зворотному.