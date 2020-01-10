Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 січня 2020, Київ 08:21
Новини | Міжнародні

Британія: Палата громад схвалила законопроєкт про Brexit

Схвалений законопроєкт базується на угоді, укладеній раніше прем’єр-міністром Борисом Джонсоном з Брюсселем

Дивитись коментарі

Палата громад парламенту Великої Британії схвалила в третьому остаточному читанні законопроєкт про Brexit. Тепер документ надійде на затвердження в Палату лордів. Очікується, що обговорення там почнеться наступного тижня.

Законопроєкт базується на угоді, укладеній раніше прем’єр-міністром Борисом Джонсоном з Брюсселем. Документ дещо відрізняється від його попередньої версії, яку Джонсон намагався провести через парламент в жовтні. Тоді він був заблокований шляхом процедурних голосувань, після чого були оголошені дострокові вибори в парламент. За підсумками виборів 12 грудня консерватори на чолі з Джонсоном здобули перемогу.

Єлизавета ІІ виступила зі своює 66-ю промовою на честь відкриття сессії парламенту
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Єлизавета ІІ: «Пріоритетом уряду є забезпечення виходу Великої Британії з ЄС 31 січня»

Законопроєкт передбачає вихід з Євросоюзу до 31 січня 2020 року. Після цього почнуться переговори про нову торговельну угоду з Брюсселем. Опозиція побоюється, що сторони не встигнуть їх завершити до кінця року, проте Джонсон впевнений в зворотному.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG