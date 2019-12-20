Британія: палата громад схвалив нову редакцію угоди про Brexit

Палата громад британського парламенту у п’ятницю ухвалила в другому читанні законопроєкт про вихід Британії з Євросоюзу. Він заснований на угоді, укладеній раніше прем’єр-міністром Борисом Джонсоном з ЄС.

Законопроєкт дещо відрізняється від попередньої версії, яку Джонсон намагався провести через парламент в жовтні. Тоді його заблокували шляхом процедурних голосувань, після чого оголосили дострокові вибори в парламент. За підсумками виборів 12 грудня консерватори на чолі з Джонсоном здобули перемогу.

За нову версію документа проголосували 358 депутатів, проти були 234. Представники опозиції визнавали, що їм не вдасться заблокувати законопроєкт, і зосередилися на критиці його спірних положень – зокрема, нова версія передбачає, що перехідний період у відносинах з ЄС, який завершується 31 грудня 2020 року, не буде продовжений, а також що укладення торговельної угоди з ЄС після Brexit може обійтися без згоди парламенту.

Законопроєкт передбачає вихід з Євросоюзу до 31 січня 2020 року, після чого почнуться переговори про нову торговельну угоду. Опозиція побоюється, що сторони не встигнуть їх завершити до кінця майбутнього року, однак Джонсон впевнений у зворотному.

Законопроєкт має пройти третє читання, а потім отримати згоду Палати Лордів. Розклад сил в парламенті такий, що документ, як очікується, буде ухвалений, і Британія вийде з ЄС до 31 січня.