Уряд Джонсона внесе у парламент законопроєкт про Brexit 20 грудня

Законопроєкт про Brexit 20 грудня внесуть на розгляд парламенту Великої Британії. Про це повідомив речник прем’єр-міністра Сполученого королівства Боріса Джонсона.

За його словами, законопроєкт має встановити умови угоди щодо виходу країни з ЄС.

Представник Джонсона додав, що уряд впевнений у можливості укладення довгострокової угоди про вільну торгівлю з Брюсселем.

Уряд на чолі з Джонсоном погодив з ЄС план Brexit. Очікується, що більшість Консервативної партії у Палаті громад дозволить провести документ через парламент і до 31 січня оголосити про вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Парламент Британії був розпущений у листопаді після того, як він не зміг схвалити угоду з ЄС до 31 жовтня, що призвело до відтермінування Brexit.