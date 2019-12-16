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16 грудня 2019, Київ 15:37
Новини | Міжнародні

Уряд Джонсона внесе у парламент законопроєкт про Brexit 20 грудня

Партія Джонсона перемогла на позачергових виборах

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Законопроєкт про Brexit 20 грудня внесуть на розгляд парламенту Великої Британії. Про це повідомив речник прем’єр-міністра Сполученого королівства Боріса Джонсона.

За його словами, законопроєкт має встановити умови угоди щодо виходу країни з ЄС.

Представник Джонсона додав, що уряд впевнений у можливості укладення довгострокової угоди про вільну торгівлю з Брюсселем.

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Уряд на чолі з Джонсоном погодив з ЄС план Brexit. Очікується, що більшість Консервативної партії у Палаті громад дозволить провести документ через парламент і до 31 січня оголосити про вихід Великої Британії з Європейського союзу.

Парламент Британії був розпущений у листопаді після того, як він не зміг схвалити угоду з ЄС до 31 жовтня, що призвело до відтермінування Brexit.

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