Єлизавета ІІ: «Пріоритетом уряду є забезпечення виходу Великої Британії з ЄС 31 січня»

Королева Великобританії Єлизавета II, виступаючи з тронною промовою на відкритті нової сесії британського парламенту, розповіла про плани уряду країни стосовно Brexit.

"Пріоритетом мого уряду є забезпечення виходу Великої Британії з ЄС 31 січня», – завила королева.

Вона зазначила, що урядовці внесуть на розгляд парламенту законопроєкти, які мають забезпечити Brexit у вказану дату.

«Після цього мої міністри будуть прагнути до майбутніх відносин з ЄС на основі угоди про вільну торгівлю, яка буде вигідна всій Великій Британії. Вони також почнуть торгові переговори з іншими провідними світовими економіками», – розповіла Єлизавета ІІ.

Речник прем’єр-міністра Сполученого королівства Боріса Джонсона раніше заявив, що законопроєкт про Brexit 20 грудня внесуть на розгляд парламенту Великої Британії. За його словами, законопроєкт має встановити умови угоди щодо виходу країни з ЄС.

Представник Джонсона додав, що уряд впевнений у можливості укладення довгострокової угоди про вільну торгівлю з Брюсселем.