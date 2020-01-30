Британці отримали тимчасовий безвізовий режим з Україною – указ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Документ, датований 29 січня, опублікований на сайті глави держави.

«З метою розвитку і практичної реалізації принципів партнерства між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії постановляю: запровадити на період з 31 січня 2020 року до 30 січня 2021 року безвізовий режим в’їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів», – ідеться в указі.

Кабінету міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Велика Британія та Євросоюз, із яким Україна має безвізовий режим, у січні завершують схвалення угоди про вихід Сполученого Королівства з ЄС.