Європарламент схвалив угоду щодо Brexit із Лондоном

Європейський парламент більшістю голосів проголосував за вихід Великобританії з ЄС, прокладаючи шлях для Brexit, який відбудеться 31 січня.

Угоду про Brexit, про яку британський прем’єр Боріс Джонсон домовився з іншими 27 лідерами ЄС восени минулого року, підтримав 621 парламентарій, проти виступили 49, ще 13 депутатів утрималися.

На пленарній сесії в Брюсселі рішення супроводжувалося на прощання піснею Auld Lang Syne, традиційною шотландською піснею.

Парламент Великої Британії ухвалив документ про умови Brexit 22 січня, після цього документ схвалила королева Єлизавета ІІ і він став законом.

Угода передбачає вихід з Євросоюзу 31 січня 2020 року. Після 31 січня почнеться перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. У цей час Британія продовжить дотримуватися правил Європейського союзу, але вже не матиме своїх представників у європейських інституціях.

Паралельно сторони продовжать домовлятися про подальшу економічну й безпекову співпрацю.

Британія стає першою країною, що виходить з ЄС, залишивши блок 27 країн-учасниць після 47 років свого членства.