Британський прем'єр підписав угоду про Brexit

У Лондоні прем`єр-міністр Борис Джонсон підписав у своїй резиденції на Даунінг-стріт, 10 угоду про вихід Великої Британії з Європейського союзу. Він назвав цю подію «фантастичним моментом», який відкриває шлях до виходу з ЄС уже в наступну п'ятницю, 31 січня.

Джонсон заявив, що сподівається на завершення суперечок і протистояння, які тривали багато років.

Раніше 24 січня лідери держав Європейського союзу підписали цей документ у Брюсселі, після чого він був потягом доставлений до Лондона.

Підписання угоди є черговим кроком у процесі ратифікації. Раніше цього тижня британський парламент схвалив текст угоди. Європейський парламент проведе голосування щодо угоди про Brexit 29 січня.