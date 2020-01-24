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24 січня 2020, Київ 10:27
Новини | Міжнародні

Президенти Єврокомісії та Європейської Ради підписали угоду про Brexit

Урсула фон дер Ляєн

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Двоє високопосадовців Євросоюзу, президенти Європейської комісії та Європейської Ради, підписали угоду про вихід Великої Британії з ЄС.

«Шарль Мішель і я щойно підписали Угоду про вихід Великобританії з ЄС, що відкриває шлях до її ратифікації Європейським парламентом», – написала голова ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Парламент Великої Британії ухвалив документ про умови Brexit 22 січня, після цього документ схвалила королева Єлизавета ІІ і він став законом.

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Угода передбачає вихід з Євросоюзу 31 січня 2020 року. До цього часу документ має також схвалити Європейський парламент.

Після 31 січня почнеться перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. У цей час Британія продовжить дотримуватися правил Європейського союзу, але вже не матиме своїх представників у європейських інституціях.

Паралельно сторони продовжать домовлятися про подальшу економічну й безпекову співпрацю.

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