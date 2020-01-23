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23 січня 2020, Київ 19:17
Новини | Міжнародні

Угода про Brexit стала законом після схвалення королеви

Документ отримав королівську санкцію

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Документ про умови виходу Великої Британії з Європейського союзу став законом 23 січня після отримання королівської санкції від королеви Єлизавети ІІ.

Перед цим за документ проголосував парламент Великої Британії.

Угода передбачає вихід з Євросоюзу 31 січня 2020 року. До цього часу документ має також схвалити Європейський парламент.

Після 31 січня почнеться перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. У цей час Британія продовжить дотримуватися правил Європейського союзу, але вже не матиме своїх представників у європейських інституціях.

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Паралельно сторони продовжать домовлятися про подальшу економічну й безпекову співпрацю.

На референдумі 23 червня 2016 року 51,9 відсотка британців підтримали Brexit, проти проголосували 48,11 відсотка.

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