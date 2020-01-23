Угода про Brexit стала законом після схвалення королеви

Документ про умови виходу Великої Британії з Європейського союзу став законом 23 січня після отримання королівської санкції від королеви Єлизавети ІІ.
Перед цим за документ проголосував парламент Великої Британії.
Угода передбачає вихід з Євросоюзу 31 січня 2020 року. До цього часу документ має також схвалити Європейський парламент.
Після 31 січня почнеться перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року. У цей час Британія продовжить дотримуватися правил Європейського союзу, але вже не матиме своїх представників у європейських інституціях.
Паралельно сторони продовжать домовлятися про подальшу економічну й безпекову співпрацю.
На референдумі 23 червня 2016 року 51,9 відсотка британців підтримали Brexit, проти проголосували 48,11 відсотка.
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