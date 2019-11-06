1 листопада минуло, а Британія досі в ЄС, і нова Єврокомісія все ще не працює

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Брюссель – Минулого тижня Європейський союз мав зменшитися з 28 до 27 членів, а Урзула фон дер Лаєн розпочати свій п’ятирічний термін як перша в історії жінка на посаді президента Європейської комісії.

Але жовтень перейшов у листопад, а Британія досі в ЄС, і Жан-Клод Юнкер усе ще керує Єврокомісією зі свого кабінету в її штаб-квартирі, будівлі «Берлемон» у центрі Брюсселю. І в обох випадках вирішення цих невідповідностей може протривати ще місяцями. І що довше це триватиме, то більше втягуватиметься Брюссель у внутрішнє політикування замість роботи над вирішально важливими питаннями для самого Євросоюзу і для його сусідів.

Із Британією справа тепер у парламентських виборах 12 грудня. «Брекзит», її вихід із ЄС, відкладений уже втретє і тепер має відбутися 31 січня 2020 року. Щоправда, лідери ЄС цього разу погодилися на «гнучке продовження» терміну цього виходу: якщо новообрана Палата громад ратифікує угоду про вихід раніше, то й Британія зможе вийти з Євросоюзу раніше.

Але є одне велике «якщо» – а відразу після британських виборів їх напевно стане ще більше. Хто буде новим прем’єр-міністром? Чи набереться більшість хоч для якогось рішення в новому парламенті в Вестмінстерському палаці? А може, ми побачимо ще й новий референдум щодо виходу?

Проблеми в Єврокомісії

Британське питання також має наслідки і для нової Європейської комісії. Урзула фон дер Лаєн нещодавно повторила брюссельську мантру: доки Британія в ЄС, вона має право користуватися всіма правами країни-члена, але й має дотримуватися обов’язків. Це означає, що Британія далі має мати свого єврокомісара. Британський прем’єр-міністр Боріс Джонсон не раз давав знати, що не має наміру призначати нового єврокомісара від своєї країни, навіть якщо вона залишатиметься в Євросоюзі ще кілька місяців.

Фон дер Лаєн пропустила останню дату, коли вона мала обійняти нову посаду, 1 листопада, і тепер вона хотіла б зробити це 1 грудня. Але для цього щось має статися. Чи Джонсон призначить нову людину до Брюсселю, чи продовжить мандат дотеперішнього єврокомісара Джуліана Кінґа, а чи найкращі юристи ЄС придумають спосіб зробити легальними майбутні рішення Єврокомісії попри факт, що одна з країн-членів не буде представлена в ній? А час іде.

Британія, звичайно, – не єдиний головний біль для Урзули фон дер Лаєн. Раніше цієї осени комітет із юридичних питань Європейського парламенту відхилив кандидатури висуванців на посади єврокомісарів від Румунії й Угорщини Ровани Плумб і Ласло Трочаньї, посилаючись на конфлікт інтересів. Пізніше висуванку від Франції Сільві Ґулар заблокував комітет Європарламенту з питань внутрішнього ринку після двох розгромних слухань її кандидатури.

Зазвичай Європарламент при затвердженні кандидатур нових єврокомісарів показує свої м’язи тим, що відхиляє одну з них. Цього ж разу жертв стало більше, що відображає боротьбу фракцій у новому складі Європарламенту: адже зі згаданих трьох кожен чи кожна представляли одну з трьох найбільших політичних груп – консерваторів, соціалістів і лібералів.

Чи встигнуть затвердити всіх єврокомісарів?

Президент Франції Емманюель Макрон бурчав кілька тижнів, перш ніж призначив кандидатуру підприємця Тьєррі Бретона. Будапешт запропонував Олівера Варгеї, свого посла в ЄС. Бухарест, охоплений урядовою кризою останніми тижнями, ще не назвав свого нового висуванця. Можливо, справу прискорить формування 4 листопада нового румунського уряду.

І хоча ясно, що Франція збереже за собою впливовий портфель єврокомісара з питань внутрішніх ринків, зовсім не певно, що Угорщині довірять царину розширення ЄС і політики сусідства, а Румунії – транспорту, як то було домовлено спершу ще в вересні. Можливо, що їх поміняють місцями.

Також ясно, що ці три кандидати на посади єврокомісарів, або й чотири, якщо свого подасть Британія, муситимуть пройти наступними тижнями прискіпливі слухання в Європейському парламенті, і весь він має на пленарному засіданні проголосувати за повний склад Єврокомісії ще наприкінці листопада, щоб Урзула фон дер Лаєн змогла нарешті обійняти посаду 1 грудня. Досягти цього буде непросто, і не варто дивуватися, якщо справи затягнуться до самого Різдва наприкінці грудня, а чи й довше.

Звичайно, велике питання в тому, чому ці кілька тижнів чи місяців зволікань так важливі для подальшого перебігу подій. Для відповіді досить поглянути в бік наступного багаторічного бюджету Євросоюзу на 2021–2027 роки. Цей фінансовий пакет, обсяг якого може сягнути трильйона євро, має бути узгоджений наступного року. А країни-члени ЄС уже зараз сперечаються про пріоритети у витратах на наступні сім років.

Фон дер Лаєн амбіційно говорила про нову європейську «зелену угоду» в галузі захисту довкілля і про потребу для Євросоюзу стати реальним гравцем у всіх царинах, від цифрових питань і штучного інтелекту до високої міжнародної політики. Вона і її єврокомісари мають починати лобіювати в різних європейських столицях наполегливо і швидко, щоб її Єврокомісії не підрізали крила раніше, ніж вона спробує злетіти.

Рікард Юзвяк – кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі

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