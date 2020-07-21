Довгоочікуваний звіт про ворожі дії Росії у Великій Британії викликав дискусії

Комітет розвідки та безпеки британського парламенту оприлюднив 21 липня звіт про ворожу, на його думку, діяльність Росії на території Великої Британії. Документ був готовий майже півтора року тому, проте політичні суперечки затримали його публікацію.

Звіт наголошує на потребі протидіяти російському впливу на внутрішню політику Великої Британії та проливає світло на схеми, через які течуть російські гроші до фінансових хабів країни – насамперед до Лондона. В цій системі російські гравці відмивають гроші за допомогою британських партнерів, які в свою чергу на цьому збагачуються. Опинившись таким чином у сфері впливу Російської Федерації, саме ці групи осіб висловлюються проти суворої політики щодо Росії та проти західних санкцій.

Далі звіт повідомляє про загрозу для британських демократичних процесів, яку становить втручання у них Російської Федерації. Наприклад, були виявлені зв’язки між медійними компаніями, заангажованими у політичні кампанії референдуму про незалежність Шотландії у 2014 році – тоді 55,3% громадян проголосували проти відокремлення, та референдуму про Брекзит 2016-го та Росією. Проте незрозуміло, чи мали ці зв’язки значний вплив на голосування.

У документі критикується недостатньо жорстка реакція на дії Росії з боку британської влади. Автори звіту наголошують на потребі чіткого засудження ворожих інформаційних дій Кремля та міжнародної солідарності у цій справі.

Росію характеризують у документі як «одночасно дуже міцну і дуже слабку» країну, яка не має сильних інститутів, зате має потужні збройні сили і спецслужби. Там, на думку авторів, діє авторитарний режимом, не пов'язаний із демократичними цінностями і процедурами, який здатний швидко ухвалювати рішення, в тому числі в царині розвідувальної діяльності, диверсій і пропаганди.

Велика Британія – «одна з головних цілей» російських спецслужб на Заході: «Це може бути пов'язано з близькими стосунками Британії та США і з тим фактом, що Британія сприймається [Росією] як ключовий елемент західного антиросійського лобі» – мовиться у звіті.

Вбивство Олександра Литвиненка характеризують у ньому як момент, коли для Великої Британії «путінська Росія остаточно перестала бути потенційним партнером, перетворившись у безсумнівну загрозу».

Противники російського режиму, що переїхали до Великої Британії, опинилися під загрозою. Крім отруєного Олександра Литвиненка, а також Сергія і Юлії Скрипалів, що вижили після спроби отруєння речовиною «Новачок», вказується на 14 підозрілих смертей громадян і вихідців із Росії, які влаштувалися у Великій Британії і були з різних причин небажані для російської влади.

Що ж до майбутнього, то автори сумніваються, що поліпшення російсько-британських відносин можливе за нинішнього російського керівництва.

Як вважає московська кореспондентка BBC, доповідь посилить образ Росії у світі як могутнього ворога. «Я не думаю, що в Кремлі будуть надто невдоволені через це», – зауважила Сара Рейнсфорд.

Висновки Комітету розвідки та безпеки британського парламенту були готові ще півтора року тому. В уряді раніше заявляли, що доповідь не можна публікувати, поки її не перевірять на наявність державної таємниці. Це дозволило не публікувати реліз до грудня, коли в Британії відбувалися загальні вибори. Потім документ не оприлюднювали на тлі призначення нових членів парламентського комітету з питань розвідки та безпеки, зокрема з політичною суперечкою між Домініком Каммінґсом, головним радником прем'єра Бориса Джонсона та Домініком Ґрівом, колишнім головою Комітету розвідки та безпеки, якому Каммінґс не хотів надавати політичної платформи.

Напередодні виходу доповіді у Великій Британії вашингтонський Центр міжнародних та стратегічних досліджень (CSIS) провів дискусію про російські операції впливу в Європі.

Британський журналіст Люк Гардінг зазначив, що російський президент не зацікавлений у розвитку взаємовигідних відносин із Заходом, бачачи світ, у дусі КДБ, через призму «гри з нульовою сумою». У цьому світі Росія являє собою «обложену ворогами фортецю», США є головним противником, а Велика Британія – як союзник США – другорядним, зазначає журналіст.

Однак важливо не перебільшувати впливу президента Путіна, говорить Люк Гардінг. Він вважає, що російський президент є скоріше опортуністом і використовує різну тактику з підриву західних країн в залежності від ситуації. «Він пробує різні речі, іноді це працює, іноді – ні», – зазначає Гардінг, додаючи, що оцінити, наскільки успішними є і який саме вплив мають ті чи інші операції, досить складно.

Журналіст зазначає, що, цілком імовірно, російські тролі поширювали наративи в соціальних медіа, які підтримують кампанію з виходу Великої Британії з Європейського союзу в 2016 році, а співробітники російської розвідки підтримували зв’язок із провідними особами цієї кампанії. Однак оцінити справжній вплив цієї діяльності на підсумки референдуму 2016 року про Брекзіт складно, особливо в умовах заперечення з’язків із Росією з британської сторони і небажанням британського уряду проводити повноцінне розслідування можливого російського втручання в політику країни.

Люк Гардінг додає, що з огляду на величезну кількість грошових коштів, які російська еліта і клептократії виводять із країни, вкладаючи в елітну нерухомість у Лондоні або приховуючи в британських офшорних компаніях, Велика Британія займає «унікальну» позицію у боротьбі з негативним впливом Кремля.

«Режим Володимира Путіна унікальний за своєю вразливістю, що не було з його радянськими попередниками, – зазначає британський журналіст. – Якщо ви були чиновником Політбюро наприкінці 1970-х, у вас було помешкання в Москві з більш високими стелями. У вас була машина з водієм. Ви їздили у відпустку на Чорне море. От і все. Але люди в оточенні Путіна є мультимільйонерами» – зазначив британський журналіст під час дискусії у вашингтонському Центрі міжнародних та стратегічних досліджень (CSIS) напередодні оприлюднення звіту про ворожі дії Росії у Великій Британії.

Зрештою 21 липня оприлюднили лише частину звіту. Деякі факти залишилися у засекреченому додатку, доступ до якого матимуть лише британські чиновники найвищого штибу.

Росія заперечує дані звіту. Представниця МЗС Росії Марія Захарова сказала, що це «русофобія у фейковому обрамуванні». А речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив 21 липня, що Росія ніколи не втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах, Великій Британії та будь-якій іншій країні.