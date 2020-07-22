Британія: прем’єр і лідер опозиції посперечалися у парламенті про Росію

Лідер британських лейбористів Кір Стармер під час сесії питань до прем’єр-міністра Боріса Джонсона у Палаті громад згадав опубліковану напередодні доповідь про втручання Росії у внутрішні справи Британії.

Зокрема Стармер розкритикував уряд Джонсона, що доповідь опублікували з затримкою на 10 місяців, а також за недостатні, на його думку, зусилля уряду з боротьби із загрозами безпеці, які несе Росія.

У доповіді, підготовленій комітетом з безпеки і розвідки ще попереднього скликання парламенту, зазначалося, зокрема, що Росія втручалася у кампанію перед референдумом про незалежність Шотландії в 2014 році. Там же містяться твердження про надто м’яку, на думку авторів, політику щодо Кремля і занадто ліберальної політики надання дозволів на проживання для російських бізнесменів, частина яких, як стверджується, можуть бути пов’язані з Кремлем або російськими спецслужбами.

Прем’єр-міністр Боріс Джонсон відкинув критику лідера лейбористів. За його словами, саме Британія «є світовим лідером з питання протидії втручанню Росії». Відповідаючи на критику на адресу уряду в зв’язку з тим, що він нібито недостатньо розслідував можливе втручання Москви в кампанію перед референдумом про Brexit, Джонсон – прибічник виходу Британії з ЄС – заявив, що британці пішли на цей крок не через тиск Росії, а тому, що самі хотіли цього.

21 липня була оприлюднена доповідь комітету парламенту Великої Британії з питань розвідки та безпеки. Її автори вважають, що уряд повинен розслідувати можливе втручання Росії в референдум 2016 року про вихід Британії з Європейського союзу.

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи не втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах, Великій Британії та будь-якій іншій країні.