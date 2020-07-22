Доказів російського втручання в референдум щодо Brexit немає – міністр

Доказів російського втручання в референдум щодо виходу Великої Британії з Європейського союзу немає, заявив британський міністр транспорту Ґрант Шеппс в інтерв’ю Sky.

«Я не думаю, що це справа, яку наша розвідка випустила з виду», – сказав Шеппс.

23 червня 2016 року в Британії відбувся референдум, під час якого 51,9 відсотка британців підтримали Brexit. Проти проголосували 48,11 відсотка.

1 лютого 2020 року Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії офіційно вийшло з Європейського союзу.

21 липня була оприлюднена доповідь комітету парламенту Великої Британії з питань розвідки та безпеки. Її автори вважають, що уряд повинен розслідувати можливе втручання Росії в референдум 2016 року про вихід Британії з Європейського союзу.

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія ніколи не втручалася у виборчий процес у Сполучених Штатах, Великій Британії та будь-якій іншій країні.