Brexit: Британія офіційно вийшла з Європейського союзу

Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії офіційно вийшло з Європейського союзу. Це сталося опівночі за Брюсселем (1:00 за Києвом).

Тепер Британія вступає у перехідний період, під час якого Лондон домовлятиметься з Європейським союзом про умови майбутньої співпраці. Він триватиме до кінця 2020 року.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила 31 січня, що ці переговори не будуть простими, але наголосила, що «Німеччина хоче залишитися близьким партнером і другом Британії».

До кінця року Британія продовжить дотримуватися правил ЄС, проте більше не матиме своїх представників в європейських інституціях.

На референдумі 23 червня 2016 року 51,9 відсотка британців підтримали Brexit, проти проголосували 48,11 відсотка.

22 січня 2020 року британський парламент проголосував за умови, на яких країна залишає ЄС.

Британія була членом Європейського союзу упродовж 47 років. Вона стала першою державою, яка вийшла з ЄС.