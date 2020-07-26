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26 липня 2020, Київ 22:06
Новини | Міжнародні

Половина британців вважає, що Росія втручалася у Brexit і вибори

Плакат із зображенням Володимира Путіна на демонстрації проти Brexit у Лондоні 21 липня 2020 року

Майже половина жителів Великої Британії вважає, що Кремль у 2016 році втрутився в референдум щодо виходу країни з Європейського союзу, а також у вибори в Європейський парламент у 2019 році. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на опитування, проведене британською компанією Opinium.

Про те, що Росія втрутилася в референдум по Brexit, заявили 49% опитаних. Із втручанням у вибори до Європарламенту погодилися 47% респондентів. Кількість тих, хто так не вважає, вдвічі менша.

Більшість з тих, хто вірить у російський вплив на виборчий процес, є виборцями лейбористів.

Раніше про втручання Росії в парламентські вибори 2019 року заявляв міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб.

Також комітет із безпеки і розвідки британського парламенту опублікував доповідь про вплив Кремля на місцеву політику. Згідно з висновками комітету, Росія намагалася вплинути на результат референдуму про незалежність Шотландії від Сполученого королівства в 2014 році. При цьому в доповіді наголошується, що прямих доказів втручання Росії в референдум щодо Brexit знайдено не було.

У доповіді також містяться рекомендації проводити більш жорстку лінію щодо Кремля.

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