Хроніки війни: на Донбасі знову зафіксували російський броньовик

Доказів присутності Росії на Донбасі за роки війни зібралося чимало. Полонені солдати, фото і відео російських військовослужбовців у соцмережах, новітня зброя і техніка, яку вдалося зафіксувати або знищити українським військовим. Черговим у цьому списку став спецавтомобіль «Тигр» – машина, яку виробляють спеціально для силових структур у Росії. Як виявили «Тигр»? Як бойовики замітали сліди і як цю техніку використовують на непідконтрольній Україні території? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

26 червня 2020 року. У непідконтрольному Україні Донецьку парад військової техніки. БТР-и, танки, БМП, «Гради» – вся зброя, як на підбір, виключно радянська. Того дня із позашляховиків містом проїдуть одні лише УАЗи. Трохи більше, ніж через тиждень ЗСУ знайде і знищить на Донбасі інший позашляховик – «Тигр». Схожі теж були того дня на параді. Щоправда, у Москві.

«Що цікаво з цим «Тигром», – це вже модифікація 2019 року, нового типу машин, а саме командно-штабних машин, машин розвідки та машин зв’язку. І вже перші машини мали потрапити до частин їхнього ВДВ та частин розвідки. І на Донбасі ми побачили вже те, що було створено машину для контролю та запуску безпілотних літальних апаратів для проведення розвідки, що говорить, що вони вже потрапляють до військ саме Росії. І вони, насамперед, вже є на стадії випробувань», – каже спікер спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук.

На Донбасі ми побачили, що було створено машину для контролю та запуску БПЛА для розвідки

У розвідувальній спільноті «Інформнапалм» зображення з БПЛА прив’язали до карти. Там стверджують, що російський мінозахисний автомобіль був знищений поблизу Авдіївки. Від українських позицій у районі покинутої частини ППО і шахти «Бутівка» до місця, де виявили техніку, трохи більше за кілометр.



«Тигр» – це автомобіль популярного у всіх арміях світу класу MRAP. З круговим бронюванням і захистом від підривів. Серійно в Росії виробляли більше ніж десяток різних модифікацій для армії та інших силових підрозділів. Розслідувачі стверджують, що одну з них, із комплексу безпілотників, і знищили українські військові. Але це далеко не перший випадок, коли ці автомобілі «засвітилися» в Україні.

«Тигр» під час анексії Криму

Весна 2014 року, Перевальне, Крим. По периметру української військової частини російські військові без розпізнавальних знаків. У той час військовий журналіст Віктор Гром перебував усередині обложеної частини.

«Не виникало навіть питань, що це росіяни, але дуже здивувало, що вони на таких машинах, адже, проходивши службу на кримському півострові 4 роки, я не стикався з такими машинами. А по-друге проходили ж якісь спільні паради, в Криму, російсько-українські. Разом ходили. Таких машин, такої техніки не було», – пригадує Віктор Гром.

Таку техніку постачають у підрозділи розвідки, спецназу і десанту. У той же час протистояти більш важкій техніці, яка перебувала на території української військової частини, вона б не змогла, каже Гром.

«Легенько заїхали, на якихось броньованих джипах і «КАМАЗах». Без важкої техніки. Тому чітко планувалася операція по їхньому знищенню. Тому що в нас було важке озброєння. Там були в парку танки заряджені, декілька. Десяток БМП виїхали на територію військової частини, і, якщо б зав’язався бій, то росіяни би понесли втрати. І, можливо, були б знищені зовсім. Але на скільки часу би цього вистачило, і скільки би росіянам знадобилося часу, щоб підтягнути основну техніку [невідомо]», – додає він.

«Тигри» на Донбасі

Якщо в Криму броньовики виставляли на показ, то на Донбасі таку техніку використовували непублічно. Є кілька фотографій цього броньовика в Луганську, зроблених бойовиками в 2014-16 роках.

Формат конфлікту, який відбувається з 2015 року, не потребує такої техніки. Це масова техніка, але під вузькі завдання

«Це масова техніка, але під вузькі завдання. Той формат конфлікту, який відбувається з 2015 року, фактично із заморожуванням лінії зіткнення, не потребує такої техніки. Треба САУ, треба мінометів, треба ПТУРів, треба снайперів, треба саперів. Треба безпілотників. Треба РЕБ. MRAP – їм тут немає місця», – зауважує голова правління «Українського мілітарної центру» Тарас Чмут.

«Вагнер», Дебальцеве і «Тигри»

Зима 2015-го року, період наступу підтримуваних Росією сил на Дебальцеве. У тому числі так званої «ПВК Вагнера». На відео постійно потрапляє російський бронеавтомобіль БПМ-97, «Дозор».

Пізніше СБУ опублікує перехоплення телефонної розмови найманців. Під час тих боїв частину російської техніки втратять і намагатимуться замести сліди.

«Росіяни все, що передавали – це було або радянське або те, яке могло бути українське, щоб видавати це за трофейну техніку. Коли вже стало зрозуміло, після літньої кампанії 2014 року, що там доказів більш ніж достатньо очевидних, у тому числі російські полонені, фото, відео, знищена техніка, документи, що там воює регулярна російська армія, вони почали менше це приховувати і почала з’являтися серійна техніка російського виробництва», – зауважує Тарас Чмут.

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