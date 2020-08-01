Бойовики здійснили 4 обстріли на Донбасі, сили ООС вогонь у відповідь не відкривали – пресцентр

Підтримувані Росією бойовики 31 липня чотири рази порушили проголошений на Донбасі режим припинення вогню, повідомляє в ранковому зведенні 1 серпня пресцентр операції Об’єднаних сил. За повідомленням, українські військові внаслідок цих обстрілів не постраждали.

«Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї відмічено у районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не несли загрози життю та здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Підрозділи Об’єднаних сил дотримувалися умов припинення вогню та перебували напоготові до адекватного реагування на ймовірні підступні дії противника», – йдеться в повідомленні.

Від початку поточної доби обстрілів не зафіксували, додали в пресцентрі ООС.

Бойовики з угруповання «ДНР» на своїх ресурсах заявляють, що обстрілів з боку українських сил в останні дві доби не фіксували. Натомість в угрупованні «ЛНР» звинуватили ЗСУ в «провокації» і скиданні гранат з безпілотника в районі дороги Первомайськ-Попасна, внаслідок чого, за повідомленням, поранені двоє бойовиків.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Вже в перший день у штабі ООС повідомили про два обстріли з боку бойовиків.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.