Від початку «тиші» на Донбасі жоден військовий не постраждав внаслідок обстрілів – ООС

Жоден український військовий не загинув і не був поранений внаслідок обстрілів із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі, відколи 27 липня почав діяти новий режим припинення вогню, повідомляє пресцентр операції Об’єднаних сил вранці 31 липня.

При цьому, за повідомленням, бойовики вдаються до неприцільних провокативних обстрілів, на які сили ООС не відповідають.

«На ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають», – йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ООС повідомили про два такі неприцільні обстріли минулої доби.

Водночас, як йдеться в повідомленні, у разі, якщо обстріли бойовиків становитимуть загрозу для життя і здоров’я українських військових, або буде загроза захоплення території, «то українські захисники готові давати адекватну відповідь».

Підтримувані Росією бойовики даних про обстріли станом на ранок 31 липня не наводять.

З 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». Домовленість досягнута 22 липня на переговорах Тристоронньої контактної групи. Втім, українські військові щодня повідомляють про поодинокі порушення режиму припинення вогню.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу.

При цьому сторони заперечують свою провину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.